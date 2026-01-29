Entregan 20 vehículos para la red de salud pública en el Valle del Cauca

En su visita a Cali el ministro de Salud Guillermo Jaramillo resaltó el aporte que el Gobierno Nacional ha hecho a la salud en el departamento, sobre todo para la adecuación en equipos y restauración de infraestructura de la red, cercano a un billón de pesos.

Además, señaló el ministro que, este año habrá un incremento de especialistas para los municipios de quinta y sexta categoría “este año tenemos financiado para todos los hospitales. para todos los municipios de quinta y sexta categoría, especialistas pagos. Ginecólogos, pediatra, medicina interna, psiquiatra, entre otros, también equipos básicos”.

De otro lado, Jaramillo hizo la entrega de 20 ambulancias de 74 que se han entregado en el Valle por un valor de $23 mil millones de pesos, a lo que se le suma proyectos de infraestructura y dotación por $555 mil millones de pesos.

Anunció que en marzo se entregará el buque hospital Luis Ablanque de la Plata en Buenaventura que cubrirá el Pacífico con servicios especializados, con un valor de $120 mil millones.

En el caso de Cali, el ministro Jaramillo aseguró que su, cartera ha invertido $263 mil millones de pesos y criticó que esas inversiones sean atribuidas únicamente al alcalde, cuando, según dijo, los recursos provienen del Gobierno Nacional y han sido girados a los hospitales del distrito.

“Hace 2 años que llegó el alcalde yo fui personalmente a visitarlo a su despacho, a decirle que este gobierno no tiene discriminación de ningún tipo. Tanto que también el presidente Petro escogió a Cali para el COP 16”, señaló.

También afirmó que hay sectores que, en lugar de reconocer el apoyo del Gobierno, buscan como “tumbar al presidente”, acudiendo a escenarios internacionales.