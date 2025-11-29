¿Más cargos contra Quintero? Exalcalde asegura que abrieron nuevo proceso por polémica con López

No para La disputa entre el presidente del Concejo de Medellín, Sebastián López, y Daniel Quintero, que ahora se le suma un nuevo capítulo, pues el exalcalde aseguró que la Procuraduría le abrió un nuevo pliego de cargos, por haberlo señalado de decir en Medellín, que el concejal controla al Ministerio Público.

“Por responderle al Concejal que nunca ha parado de calumniarme la Procuraduría de me acaba de abrir otro pliego de cargos”, señaló el exalcalde, tras señalar que cayó en una trampa y ahora se la están cobrando.

Esto se da después de la denuncia que también radicó el presidente del Concejo de Medellín, Sebastián Lopez, por las afirmaciones que el exalcalde de Medellín hizo y que difundió a través de un video en redes sociales, en el que también señaló que el concejal se habría asegurado de que los procesos disciplinarios en su contra, queden frenados.

¿Por qué el exalcalde asegura que cayó en una trampa?

El exalcalde recordó que en 2023, mientras se encontraba defendiendo la participación de EPM en UNE, dijo: “Me voy, pa’ no pegarle, hijueputa”, cuando el Concejal interrumpió la rueda de prensa y lo enfrentó.

Este capítulo ahora tiene un nuevo giro, pues asegura que la Procuraduría le abrió otro pliego de cargos, por haberlo tratado de esa manera.

“Caí en su acto de campaña premeditado. Debí haber caído en cuenta que el Concejal llevaba camiseta con número y logo de campaña. Vamos no solo a defender nuestro actuar, sino también a pedirle a la Procuraduría equilibrio”, señaló el exalcalde.