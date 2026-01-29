¿Cómo descargar la factura del impuesto predial en Ibagué?

Ibagué

Caracol Radio conoció que la Alcaldía de Ibagué habilitó la plataforma para que los contribuyentes pueden descargar las facturas del impuesto Predial de la vigencia 2026.

Los contribuyentes tendrán la posibilidad de descargar el recibo a través del siguiente portal https://portal-ibague.softwaretributario.com/impuesto/IPU.

Los ciudadanos también pueden solicitar los recibos de manera presencial en la Secretaría de Hacienda Municipal, en la Dirección de Rentas o en alguno de los puntos habilitados por la Administración Municipal.

“Hemos habilitado como puntos estratégicos la Secretaría de Hacienda, ubicada en la carrera Segunda con calle 13; la Dirección de Rentas en la carrera Segunda con calle 17 y Catastro Multipropósito, ubicado en el barrio La Pola, antiguo Cam municipal”, aseguró Ángel María Gómez, secretario de Hacienda de Ibagué.

En estos horarios puede reclamar la factura del predial

Los horarios de atención en estas dependencias son de lunes a jueves de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde, y viernes, de 7:00 de la mañana de 3:00 de la tarde. También, estarán disponibles puntos de atención en los centros comerciales La Estación, Acqua, Multicentro y Vergel Plaza, además del Mercacentro 10 del barrio El Poblado. Los ciudadanos pueden visitarlos de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

En estos puntos de atención, además de obtener sus facturas de pago, los contribuyentes podrán aclarar las dudas que tengan con relación a la actualización catastral.

De la misma manera, la Secretaría de Hacienda tiene habilitada la línea Whatsapp 3187349016, a través de la cual, cualquier contribuyente puede recibir orientación sobre la liquidación del impuesto o solicitar las facturas.

Recuerde que para expedir su recibo del Predial debe tener a la mano los datos del predio, como la ficha nacional (de 25 dígitos) o la matrícula inmobiliaria, que tiene 9. A través del siguiente enlace puede consultar el video instructivo: https://acortar.link/qqzxmX