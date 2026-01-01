Calendario tributario Colombia 2026: fechas clave en enero y obligaciones para personas naturales

Renta 2025 para residentes en el exterior: cuándo y por qué deben declarar, según la DIAN. Imagen de fondo de Getty Images

Con el inicio del nuevo año fiscal, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) publicó oficialmente los vencimientos tributarios que aplican en 2026, incluyendo plazos que afectan directamente a las personas naturales y que deben tener en cuenta para cumplir con sus obligaciones fiscales sin incurrir en sanciones. Estos calendarios están establecidos conforme al Decreto 2229 de 2023, que determina los plazos y periodos para declarar y pagar impuestos nacionales administrados por la entidad.

Estas fechas son de obligatorio cumplimiento y están organizadas, en muchos casos, en función del Número de Identificación Tributaria (NIT), que en personas naturales coincide con el número de la cédula.

Obligaciones tributarias en enero de 2026

Aunque el calendario completo del próximo año abarca múltiples obligaciones, la DIAN publicó los vencimientos de impuestos nacionales para enero de 2026, que comprenden plazos que se derivan del año gravable anterior. En especial, entre el 13 y el 26 de enero de 2026 se concentrarán plazos importantes para la presentación y pago de varios tributos nacionales, entre ellos:

Impuesto sobre las ventas (IVA) bimestral para contribuyentes con ingresos brutos altos o según periodicidad establecida.

Impuesto nacional al consumo (INC) para responsables de ciertos servicios o bienes sujetos a este tributo.

IVA cuatrimestral para quienes declaran por esa modalidad.

Retención en la fuente correspondiente al mes de diciembre de 2025.

Anticipo bimestral del Régimen Simple de Tributación (RST), obligatorio para quienes están inscritos en ese régimen.

Del mismo modo, algunos impuestos con plazos independientes del NIT, como el ciclo de Presencia Económica Significativa (PES) , el impuesto nacional a la gasolina y ACPM, el impuesto al carbono y el gravamen sobre bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, vencerán hasta el 16 de enero de 2026.

Principales obligaciones que enfrentan las personas naturales en 2026

Aunque los vencimientos de enero se concentran en tributos nacionales periódicos, las personas naturales tendrán obligaciones principales que marcan el calendario tributario de todo el año fiscal:

Declaración del impuesto sobre la renta

Una de las obligaciones tributarias más relevantes para las personas naturales es la declaración y pago del impuesto sobre la renta correspondiente al año gravable 2025, que debe presentarse en el año 2026.

Aunque la DIAN aún no ha publicado oficialmente las fechas específicas de este ciclo para 2026 en su portal, el criterio del calendario 2025 indica que este tipo de vencimientos se organizan por los dos últimos dígitos del NIT, con fechas escalonadas entre mediados de agosto y finales de octubre en el año siguiente al gravable. Este sistema permite que cada contribuyente tenga un plazo específico según su número de identificación.

Retención en la fuente

Además de la renta, los agentes de retención y las personas naturales que estén obligadas a practicar retenciones en la fuente deberán presentar y pagar sus declaraciones mensualmente conforme a su NIT, como parte del cumplimiento de esta obligación fiscal periódica.

Desde la DIAN recordaron que cumplir con el calendario tributario es esencial para evitar sanciones por extemporaneidad, intereses de mora y posibles requerimientos especiales por parte de la DIAN. Las sanciones fiscales pueden incluir multas basadas en el monto del impuesto no pagado o no declarado, además de cargos adicionales por retrasos.

Consulte el calendario de enero 2026: https://www.dian.gov.co/Paginas/Vencimientos-tributarios-enero-2026.aspx