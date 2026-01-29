Gobernador de Boyacá anunció millonarios recursos para lograr tarifa diferencial para universitarios

El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, durante la mesa técnica adelantada en la Terminal de Transporte de Tunja, Juana Velasco de Gallo / Foto: Caracol Radio

Tunja

En el Terminal de Transportes de Tunja se realizó la primera mesa de trabajo con estudiantes universitarios, alcaldes de varios municipios, el gobernador de Boyacá y transportadores para concertar la reducción de las tarifas del servicio intermunicipal para los jóvenes que se desplazan de los municipios para poder adelantar sus estudios superiores.

Durante la mesa, las administraciones municipales manifestaron su disposición para revisar los mecanismos jurídicos y técnicos necesarios para la implementación de la medida y avanzar en procesos de caracterización socioeconómica de los estudiantes, tomando como referencia experiencias ya desarrolladas en algunos municipios del departamento.

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya dijo que hay 2.500 millones de pesos disponibles para financiar esta estrategia y que su implementación dependerá de acuerdos con todas las partes. Aunque no se definió nada, el próximo 6 de febrero se realizará una nueva reunión para definir una hoja de ruta que permita implementar la tarifa diferencial para estudiantes de bajos recursos de universidades públicas y privadas en el departamento.