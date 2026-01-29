EXCLUSIVO Tienen injerencia en todo el mundo: testigo estrella sobre quiénes mataron al fiscal Pecci

UNIDAD INVESTIGATIVA - CARACOL RADIO

En diálogo con 6 AM W y la Unidad Investigativa de Caracol Radio, el señalado ‘testigo estrella’ del caso del fiscal Marcelo Pecci, Andrés Felipe Pérez Hoyos anunció que está a la espera de tener un acercamiento con la Fiscalía General de la Nación, mediante un marco jurídico viable, para contar toda la verdad que conoce sobre el crimen del fiscal, ocurrido en 2022.

Pérez Hoyos, conocido como el “‘narco-hermano’ aseguró que está en capacidad de informar quiénes ordenaron el asesinato de Pecci, cuál es el jefe, y afirmó que se trata de una organización transnacional en la que la mayoría de personas son extranjeros.

Según Pérez Hoyos, el fiscal ya estaba “marcado” por los delincuentes. Es decir, que su asesinato se iba a producir o en Cartagena, o en la ciudad que estuviera, porque estos delincuentes ya habían dado la orden. Es más, según Pérez, no eran los únicos que estaban detrás de ultimar al fiscal.

“Si lo mandan a asesinar es por algo, por lo que el hombre hizo e iba a haber, esta organización tiene injerencia en todo el mundo. Si el fiscal Marcelo Pecci se hubiera ido para Cancún o para otro país allá hubieran buscado los medios para hacerlo. No fue porque vino a Colombia sino que lastimosamente fue acá” aseveró.

Andrés Felipe Pérez Hoyos asimismo afirmó que puede narrar cómo entró a Colombia el dinero con el que la organización transnacional pagó por el homicidio, aunque negó conocer a alias “Tom” y a alias “Percherón”, los jefes del crimen organizado en Medellín, ciudad donde germinó el plan delincuencial.

“Ellos hicieron la ‘vuelta’ con ese grupo internacional que lo integran brasileños, uruguayos y paraguayos” dijo durante la entrevista el director de 6AM W, Julio Sánchez Cristo, frente a alias ‘Tom’ y alias ‘Percherón’ según fuentes del FBI.