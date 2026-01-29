Día Sin Carro y Sin Moto en Montería 2026: Restricciones, excepciones y actividades

Día Sin Carro y Sin Moto en Montería, una fecha para promover la movilidad urbana sostenible.

Montería se prepara para vivir una jornada de transformación urbana el próximo jueves 5 de febrero. Entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, el perímetro urbano del municipio restringirá la circulación de vehículos automotores que utilicen combustibles fósiles, dando vida al Día Sin Carro y Sin Moto.

Esta iniciativa, convocada por la Alcaldía, tiene como objetivo central promover la movilidad sostenible, la protección del medio ambiente y el cuidado de la salud pública, reafirmando el compromiso de la ciudad con un desarrollo urbano más humano y responsable.

La secretaria de Tránsito y Transporte, María Fernanda López, enfatizó el carácter reflexivo y participativo de la medida: “Este Día de la Movilidad Sostenible es una oportunidad para que Montería respire, para que prioricemos al peatón, al ciclista y a las formas de transporte limpias”, afirmó la funcionaria.

Según sus declaraciones, la jornada representa “un ejercicio ciudadano que nos permite avanzar hacia una movilidad más humana y responsable”, invitando a la comunidad a apropiarse de una ciudad más amable.

Actividades del Día Sin Carro

Para convertir esta pausa vehicular en una experiencia positiva, la Administración Municipal ha diseñado una agenda paralela de actividades ambientales, recreativas, deportivas y de promoción de la movilidad activa.

La programación incluye jornadas de salud, espacios dedicados a la actividad física, siembra de árboles y la habilitación de corredores seguros exclusivos para peatones y ciclistas. El corazón de estas intervenciones se ubicará en el centro de la ciudad, donde se implementarán cierres viales temporales para garantizar la seguridad de los participantes.

En concreto, la avenida Primera, entre las calles 21 y 37, será cerrada al tráfico motorizado desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., transformándose en un eje peatonal y ciclístico.

Medidas similares se aplicarán en la carrera 7, entre la avenida Circunvalar Sur y la calle 41, así como en las carreras 8 y 8A, en el mismo tramo y horario. Estos cierres buscan ofrecer a los ciudadanos un espacio recuperado para el disfrute y la convivencia, libre de emisiones y ruido.

No obstante, la medida contempla un amplio espectro de excepciones para asegurar el funcionamiento de servicios esenciales y la conectividad regional. Quedarán exceptuados de la restricción los vehículos de transporte público individual, colectivo e intermunicipal debidamente habilitados, así como ambulancias, vehículos medicalizados y todos los organismos de socorro.

También podrán circular los automotores de seguridad y defensa del Estado, los dedicados al transporte de alimentos, bebidas, medicamentos e insumos médicos, y el transporte escolar autorizado.

Excepciones a la regla

La lista de excepciones se extiende a vehículos para el traslado de pacientes, personas con discapacidad y animales vivos; a los de servicios públicos domiciliarios, recolección de residuos, transporte de combustible y carga especializada; y a los de mensajería, correo y entregas a domicilio debidamente identificados.

De manera significativa, la normativa también exime a los vehículos eléctricos livianos, a los 100% eléctricos y a los de propulsión a hidrógeno que cumplan la legislación vigente, incentivando así el uso de tecnologías limpias. Los casos de fuerza mayor debidamente justificados completan el panorama de excepciones.

Para mantener la fluidez del tránsito intermunicipal y regional, se ha designado un corredor vial exceptuado que incluye la Glorieta de Mocarí, el Segundo Anillo Vial (Variante Mocarí), la Glorieta de la Terminal de Transportes y la Glorieta del Monumento a la Ganadería, en la vía a Planeta Rica. Esta disposición busca minimizar el impacto de la jornada en la conectividad con otros municipios.

A planificar el día

La jornada también conlleva restricciones específicas. Se prohíbe la circulación de motocicletas con parrillero, salvo para aquellos casos ya previstos en el decreto, y se establecen límites de velocidad y condiciones especiales de seguridad para todos los vehículos autorizados a transitar durante la jornada.

La vigilancia y el acompañamiento estarán a cargo de las autoridades de tránsito y la Policía Metropolitana, quienes orientarán a los ciudadanos y velarán por el cumplimiento de las medidas para garantizar una experiencia segura y ordenada.

Con este conjunto de acciones, la Alcaldía de Montería hace un llamado a la ciudadanía a planificar sus desplazamientos con anticipación, optando por caminar, usar la bicicleta o el transporte público.

El Día Sin Carro y Sin Moto se presenta no como una simple restricción, sino como una invitación a experimentar y valorar alternativas de movilidad que contribuyen directamente a la reducción de la huella de carbono, a la mejora de la calidad del aire y a la construcción de un espacio público más seguro y vibrante para todos.