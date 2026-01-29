Casa política Calle definió apoyo para la Cámara de Representantes en Córdoba

Montería

A través de redes sociales, el grupo político Calle hizo oficial su respaldo a Cámara de Representantes por Córdoba. La cuestionada casa apoyará la aspiración de Heidy Torres, exalcaldesa del municipio de Puerto Escondido, zona costera del departamento.

En un video, el diputado Gabriel Calle Aguas aparece junto a la aspirante, ratificando su alianza de cara a las elecciones legislativas previstas para el 8 de marzo del año 2026.

Le puede interesar en Caracol Radio: Movidas políticas: Saray Robayo apoya lista cerrada a Cámara de Cambio Radical en Córdoba

“Decidimos acompañarla porque las subregiones no pueden quedarse sin voz, porque Córdoba no es de una élite política; Córdoba es de su pueblo, de la gente que sueña diariamente con construir un nuevo futuro”, expresó el diputado.

Heidy Torres integra la lista de Colombia Renaciente, en la que también se encuentra inscrita Martha Ruiz, esposa del exgobernador de Córdoba, Orlando Benítez, exaliado político del grupo Calle.

Además de Torres, la casa Calle respalda las aspiraciones del reconocido líder social José David Ortega a la curul de paz y la de Camilo Torres Villalba al Senado, quien pertenece a un fuerte movimiento político que se ha concentrado en Puerto Colombia, Atlántico.

El grupo Calle es conformado por el diputado Calle Aguas, su hermano Andrés Calle Aguas (procesado por su presunta vinculación en el escándalo de la UNGRD) y el alcalde de Montelíbano, Gabriel Calle Demoya, quien también enfrenta investigaciones por presuntas irregularidades en contratación en su anterior administración.