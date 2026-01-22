Día sin Carro y sin Moto en Bogotá: ¿cuál será el horario y qué vehículos no pueden circular?

Día sin carro y sin moto en Bogotá. Foto: Getty Images. / Anadolu

Bogotá se prepara para la primera jornada de Día sin Carro y sin Moto, una medida que funciona desde el año 2.000 y que tiene como objetivo promover una movilidad sostenible y efectiva, incentivar el uso de transporte público, reducir la contaminación, y crear conciencia sobre el cambio climático.

Esta jornada se realiza como resultado de la Consulta Popular realizada en el año 2.000, en la que la ciudadanía votó de manera positiva a la implementación de este día cada primer jueves de febrero. Es decir, este año se realizará el 5 de febrero.

“Invitamos a quienes usualmente utilizan el vehículo particular a sumarse a otros modos de transporte, a conectarse con la ciudad desde otra perspectiva y, al mismo tiempo, a aportar a una ciudad con menos ruido y a contribuir a que todos respiremos mejor”, aseguró la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz.

¿En qué horario se realizará el Día sin Carro y sin Moto?

El Día sin Carro y sin Moto se realizará el próximo jueves 5 de febrero entre las 5:00 a.m. y las 9:00 p.m., periodo en el que la ciudad contará con la oferta de transporte público e infraestructura habilitada para facilitar los desplazamientos hacia diferentes destinos.

¿Qué vehículos no podrán circular en el Día sin Carro y sin Moto?

Durante el Día sin Carro y sin Moto no podrán circular:

Carros y motos particulares.

Vehículos particulares de medios de comunicación con placa amarilla.

Automóviles y motocicletas de academias de conducción.

Vehículos híbridos o a gas.

Taxis y vehículos de transporte especial con placa terminada en 7 y 8.

¿Qué vehículos podrán circular en el Día sin Carro y sin Moto?

Durante el Día sin Carro y sin Moto sí podrán circular:

Transporte público.

Motocicletas vinculadas a empresas, plataformas tecnológicas y/o establecimientos de comercio, que prestan el servicio de mensajería y/o domicilio.

Transporte para personas con discapacidad.

Vehículos de emergencia.

Transporte escolar.

Vehículos con capacidad de más de 10 pasajeros.

Servicio públicos domiciliarios.

Destinado al control de tráfico.

Caravana presidencial.

Vehículos Militares, de Policía Nacional, de Organismos de Seguridad del Estado y CTI seccional Bogotá.

Vehículos diplomáticos o consular.

Motocicletas de vigilancia y seguridad privada.

Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección.

Vehículos eléctricos o cero emisiones, incluyendo motocicletas.

Carrozas fúnebres.

Vehículos destinados para el control operacional y mantenimiento del SITP.

Control de emisiones y vertimientos, incluyendo motocicletas.

Transporte de valores.

Sanciones para quienes incumplan en el Día sin Carro y sin Moto

Incumplir esta medida es una infracción, que conlleva una multa de 633.000 pesos e inmovilización del vehículo.