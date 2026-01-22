Día sin Carro y sin Moto en Bogotá: ¿cuál será el horario y qué vehículos no pueden circular?
Entre las 5:00 a.m. y las 9:00 p.m., se restringirá la circulación de automóviles particulares y motocicletas. Sin embargo, existirán excepciones.
Bogotá se prepara para la primera jornada de Día sin Carro y sin Moto, una medida que funciona desde el año 2.000 y que tiene como objetivo promover una movilidad sostenible y efectiva, incentivar el uso de transporte público, reducir la contaminación, y crear conciencia sobre el cambio climático.
Esta jornada se realiza como resultado de la Consulta Popular realizada en el año 2.000, en la que la ciudadanía votó de manera positiva a la implementación de este día cada primer jueves de febrero. Es decir, este año se realizará el 5 de febrero.
“Invitamos a quienes usualmente utilizan el vehículo particular a sumarse a otros modos de transporte, a conectarse con la ciudad desde otra perspectiva y, al mismo tiempo, a aportar a una ciudad con menos ruido y a contribuir a que todos respiremos mejor”, aseguró la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz.
¿En qué horario se realizará el Día sin Carro y sin Moto?
El Día sin Carro y sin Moto se realizará el próximo jueves 5 de febrero entre las 5:00 a.m. y las 9:00 p.m., periodo en el que la ciudad contará con la oferta de transporte público e infraestructura habilitada para facilitar los desplazamientos hacia diferentes destinos.
¿Qué vehículos no podrán circular en el Día sin Carro y sin Moto?
Durante el Día sin Carro y sin Moto no podrán circular:
- Carros y motos particulares.
- Vehículos particulares de medios de comunicación con placa amarilla.
- Automóviles y motocicletas de academias de conducción.
- Vehículos híbridos o a gas.
- Taxis y vehículos de transporte especial con placa terminada en 7 y 8.
¿Qué vehículos podrán circular en el Día sin Carro y sin Moto?
Durante el Día sin Carro y sin Moto sí podrán circular:
- Transporte público.
- Motocicletas vinculadas a empresas, plataformas tecnológicas y/o establecimientos de comercio, que prestan el servicio de mensajería y/o domicilio.
- Transporte para personas con discapacidad.
- Vehículos de emergencia.
- Transporte escolar.
- Vehículos con capacidad de más de 10 pasajeros.
- Servicio públicos domiciliarios.
- Destinado al control de tráfico.
- Caravana presidencial.
- Vehículos Militares, de Policía Nacional, de Organismos de Seguridad del Estado y CTI seccional Bogotá.
- Vehículos diplomáticos o consular.
- Motocicletas de vigilancia y seguridad privada.
- Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección.
- Vehículos eléctricos o cero emisiones, incluyendo motocicletas.
- Carrozas fúnebres.
- Vehículos destinados para el control operacional y mantenimiento del SITP.
- Control de emisiones y vertimientos, incluyendo motocicletas.
- Transporte de valores.
Sanciones para quienes incumplan en el Día sin Carro y sin Moto
Incumplir esta medida es una infracción, que conlleva una multa de 633.000 pesos e inmovilización del vehículo.