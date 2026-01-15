En febrero de 2026 habrá día sin carro en Bogotá ¿Cuándo?: Alcalde Carlos Fernando Galán lo confirmó

El día sin carro y sin moto se ha convertido en una medida que intenta disminuir la contaminación en el aire, implementándose una vez al año en Bogotá. Además, esta restricción busca crear conciencia sobre la importancia de reducir el uso de vehículos particulares y promover medios de transporte más sostenibles.

Si bien se espera que dejen de circular cerca de 400.000 motocicletas en las 20 localidades de la capital, es importante mencionar que durante ese día el sistema de transporte público de Bogotá , TransMilenio, seguirá funcionando, incluyendo los SITP y las ciclorrutas.

¿Cuándo es el día sin carro en Bogotá en 2026?

De acuerdo con lo informado por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, el día sin carro y sin moto se llevara a cabo el próximo jueves 5 de febrero de 2026.

De acuerdo con el mandatario, desde el distrito se encuentran realizando los ajustes logístico para garantizar la movilidad de los ciudadanos.

Dentro de los próximos días, la Secretaría de Movilidad junto con la Alcaldía Mayor darán a conocer el decreto oficial con la excepciones, sanciones para quienes incumplan la norma y el horario en el que funcionará la medida.

Quiénes están exentos del día sin carro