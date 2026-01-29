Cartagena junto a otras ciudades ofrece Nocturismo sin “fiesta”

Desde el año pasado, el nocturismo viene ganando relevancia entre viajeros de todo el mundo. Hoy, cada vez más personas están mirando la noche con otros ojos: ya no es sinónimo de rumba, sino de experiencias que permiten descubrir los destinos desde otra perspectiva. Por ello, se ha incrementado la oferta de planes al caer el sol pensados para familias, parejas y grupos de amigos, y también para los locales que solo tienen tiempo libre después del trabajo. En formato “after office”, estas experiencias suman un atractivo extra, al ser una escapada breve que transforma el cierre del día en un plan con sabor a viaje.

El diferencial está en que la noche ofrece lo que a veces falta de día: un clima más agradable en temporada de verano, menos aglomeraciones y una atmósfera completamente diferente. Por ello, están tomando fuerza actividades como recorridos por centros históricos iluminados, rutas gastronómicas, visitas culturales, miradores y photo walks, además de experiencias de naturaleza como observación de estrellas o caminatas nocturnas en entornos seguros. En este contexto, expertos guías de Civitatis realizaron el top 10 de tours nocturnos en destinos latinoamericanos, que sin duda los dejará vivir una experiencia única e inolvidable.

“Las nuevas formas de viajar están impulsando un turismo de 24 horas: destinos que antes se pensaban para disfrutarse solo de día hoy también se viven al caer la noche. Esto responde a lo que busca el viajero y, al mismo tiempo, dinamiza la economía local, al abrir más oportunidades para destinos y proveedores turísticos, que se están preparando para ofrecer experiencias seguras y de calidad en distintos horarios”, explica María Carolina Padilla, country manager Civitatis.

¿Cuáles son los mejores tours nocturnos en Cartagena?

Tour nocturno por la Ciudad Amurallada con cena: La ciudad cobra un encanto especial al caer la noche, y este tour lo aprovecha al máximo con un recorrido guiado por el centro histórico para admirar sus murallas iluminadas, recorrer sus calles llenas de música y descubrir leyendas, curiosidades y personajes clave de la época colonial. La experiencia culmina con una cena tradicional en un restaurante local, con opciones representativas del Caribe colombiano, como pescado frito con arroz de coco y patacones, posta cartagenera o cazuela de mariscos, acompañada de jugo natural y una degustación de postres artesanales típicos como cocadas, alegrías, enyucado y dulces de tamarindo.

Crucero VIP con cena: La experiencia inicia en el muelle de La Bodeguita, donde los viajeros embarcan para navegar durante dos horas por la bahía con la Cartagena iluminada como escenario. A bordo, se disfruta un menú de cuatro tiempos y media botella de vino por persona, acompañado de música colombiana. El recorrido se extiende hasta Bocagrande, regalando panorámicas privilegiadas de la Heroica nocturna.

Tour del plancton luminiscente por Barú: Para vivir una experiencia de naturaleza que parece magia, Playa Blanca es el escenario perfecto. La actividad incluye un trayecto en lancha hasta una zona más apartada, ideal para apreciar con mayor claridad el fenómeno. Antes de entrar al agua, el guía comparte una explicación breve sobre el ecosistema marino y el plancton. Luego llega el momento estrella: nadar y ver cómo el mar se ilumina con cada movimiento.

Paseo a caballo por la playa al atardecer + Cena: Un plan perfecto para cerrar el día en Cartagena de Indias, ideal en pareja, con amigos o en familia: un paseo a caballo al atardecer por la playa de Manzanillo del Mar, una zona tranquila y con poca afluencia turística, a lomos del tradicional caballo de paso colombiano. La experiencia incluye traslado desde el hotel y una breve introducción sobre el cuidado y la protección del equino, con pautas para garantizar su bienestar antes de iniciar una cabalgata relajada junto al mar, disfrutando de la brisa, el sonido de las olas y los colores del atardecer. Al finalizar, se disfruta de una cena tradicional o parrillada de mariscos en un restaurante costero antes del regreso al hotel.

¿Cuáles son los mejores tours nocturnos en Latinoamérica?

Tour nocturno en autobús descapotable (Quito): El punto de encuentro es en el Bulevar Naciones Unidas para subir a un autobús de dos pisos mientras el guía narra historias y leyendas. El recorrido pasa por La Carolina, La Mariscal y el barrio América. Incluye una parada junto a la Basílica del Voto Nacional y vistas del centro histórico, plazas e iglesias desde lo alto.

Tour nocturno por La Recoleta + espectáculo de jazz (Buenos Aires): Una noche con mucha elegancia porteña que comienza en el Museo Nacional de Bellas Artes y continúa por Plaza Francia y el Centro Cultural de La Recoleta, recorriendo algunos de los rincones más emblemáticos del barrio. En el camino, se visitan la Iglesia del Pilar, el clásico bar La Biela y otros edificios icónicos que reflejan la historia y el estilo de la zona. El plan cierra de la mejor manera con dos horas de jazz en vivo, perfectas para terminar la noche con un toque cultural.

Tour nocturno por Barranco con cena (Lima): Un plan bohemio para vivir Lima con otro ritmo, en el que Barranco se convierte en el escenario perfecto para caminar entre calles pintorescas y plazas iluminadas, pasando por casonas antiguas y rincones llenos de historia. Uno de los momentos más especiales es la visita al Puente de los Suspiros, acompañado por música en vivo que le da aún más encanto a la experiencia. El recorrido culmina con la visita a un restaurante para disfrutar de comida típica peruana.

Tour nocturno por Xoximilco (Playa del Carmen – Riviera Maya)Una auténtica velada mexicana en el parque Xoximilco, navegando en una trajinera por sus canales mientras suena música tradicional en vivo desde mariachis a boleros y marimbas. La experiencia invita a conectar con las tradiciones del país a través de un ambiente festivo y familiar, acompañado por degustaciones de gastronomía y postres típicos. Un plan ideal para vivir la cultura mexicana de una forma cercana, alegre y memorable, para los viajeros que que visitan la Riviera Maya, ya que el parque Xoximilco, es una inspiración al en la que podréis imaginar que estáis recorriendo los canales del barrio de Xochimilco, Patrimonio Cultural de la Humanidad, uno de los lugares más emblemáticos de Ciudad de México.

Observación de estrellas en el desierto de Atacama (San Pedro de Atacama – Chile): La baja contaminación lumínica del desierto convierte esta experiencia en una forma privilegiada de contemplar el cielo nocturno. La actividad comienza con una primera observación a simple vista para reconocer constelaciones y elementos del firmamento, y luego continúa con telescopios electrónicos para ver planetas, cúmulos estelares, nebulosas y estrellas, dependiendo de la temporada. Como parte del recorrido, se incluye una pausa con bebida y snacks junto a una fogata, creando una atmósfera cálida en medio del desierto.