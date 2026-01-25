Pico y Placa en Medellín del 26 de enero al 31 de enero de 2026: horarios, vehículos exentos y más

La medida del Pico y placa ha sido una restricción que ha estado vigente desde hace varios años, no solamente en Bogotá, sino también en Medellín. Este esquema permite que la movilidad mejore, evitando horas de tráfico y estancamiento en las vías principales. Incluso, su aplicación no solo funciona para Medellín, también en otras ciudades como Bucaramanga, Pereira y Cali también la implementan.

En Medellín y en los municipios del Valle de Aburrá, el esquema de pico y placa volvió a funcionar en enero de 2026 luego de una pausa temporal por festividades de fin de año. Recientemente, la Secretaría de Movilidad confirmó la nueva rotación que regirá durante el primer semestre del año. El pico y placa en la capital antioqueña responde a la necesidad de controlar el aumento del parque automotor y ordenar el flujo vehicular en una ciudad que diariamente moviliza más de dos millones de vehículos.

Tenga en cuenta que, en caso de circular en día y horario restringido, la sanción para 2026 está tipificada como infracción tipo C, según el Código Nacional de Tránsito. La multa equivale a 52,29 UVB, lo que se traduce en 633.111 pesos. Además del comparendo, la autoridad de tránsito puede ordenar la inmovilización del vehículo, lo que genera costos adicionales por el servicio de grúa y el parqueadero autorizado.

Pico y placa en Medellín en la semana del 26 al 30 de enero

Durante la última semana de enero, la rotación seguirá bajo el esquema que se venía utilizando en la segunda mitad de 2025. La distribución por días es la siguiente:

Lunes 26 de enero : carros con placas terminadas en 6 y 9

: carros con placas terminadas en Martes 27 de enero : carros con placas terminadas en 5 y 7

: carros con placas terminadas en Miércoles 28 de enero : carros con placas terminadas en 1 y 8

: carros con placas terminadas en Jueves 29 de enero : carros con placas terminadas en 0 y 2

: carros con placas terminadas en Viernes 30 de enero: carros con placas terminadas en 3 y 4

Horarios del pico y placa:

El nuevo pico y placa en Medellín se mantiene bajo un horario continuo:

Desde las 5:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche

¿Cuándo iniciará la nueva rotación del pico y placa en Medellín para el primer semestre de 2026?

De acuerdo con lo informado anteriormente por la Secretaría de Movilidad, la nueva rotación del pico y placa comenzará a aplicarse desde el lunes 2 de febrero de 2026 y tendrá carácter sancionatorio a partir del lunes 9 de febrero. El esquema fue definido con base en estudios técnicos que evalúan la distribución de placas y el impacto en la circulación diaria.

Multas por incumplir el pico y placa en Medellín

La violación del pico y placa es calificada como una infracción de tránsito y es penalizadas con una cuantiosa sanción económica. Es importante tener en cuenta que además de la multa, el vehículo puede ser inmovilizado por las autoridades de tránsito.

