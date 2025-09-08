Una ciudad en Colombia tiene el peor tráfico del mundo: se pierden más de 36 horas

Algunas personas suelen acudir a sus propios sistemas de transporte, incluyendo vehículos y motocicletas, para movilizarse a sus diferentes destinos, bien sea el trabajo, el estudio o una cita médica. Sin embargo, esto también puede generar un alto tráfico en las calles teniendo en cuenta los buses de servicio público que transitan en ellas.

De acuerdo a las cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), hacia finales de 2024 habían 19.861.831 vehículos registrados a nivel nacional. Una buena parte de esta cifra (62%) son motocicletas. Mientras que otro 37% corresponde a automóviles (el 1% restante son remolques y maquinaria).

Más allá de esta situación, el alto tráfico en una ciudad también se puede ver influido por un accidente de tránsito o por las obras viales que se adelantan, lo que dificulta la posibilidad de llegar pronto al sitio de destino.

Estos factores fueron tenidos en cuenta por el TomTom Traffic Index, quien además ubicó a Barranquilla como la ciudad con el peor tráfico del mundo, superando a otras procedentes de países como India, Japón, Perú o México.

“Los tiempos de viaje, los niveles de congestión y las velocidades se basan en datos de viajes recopilados de forma anónima de los conductores dentro del área urbana a lo largo de toda la red vial, incluidas las carreteras rápidas y las autopistas que cruzan esta área”, explica la agencia.

¿Por qué Barranquilla tiene el peor tráfico del mundo?

De acuerdo a los registros de TomTom, la capital del Atlántico tiene el peor tiempo promedio de viaje por cada diez kilómetros entre 501 ciudades en el mundo, con un total de 36 minutos y seis segundos. Además, el nivel de congestión vehicular es del 45%.

Por otra parte, la agencia determinó que los ciudadanos pierden alrededor de 130 horas al año por cuenta de los trancones que se forman en Barranquilla. Eso sí, en este aspecto tiene cifras más bajas con respecto a otras metrópolis como Lima, Bucarest o Ciudad de México.

¿Cuáles son las peores zonas para transitar por Barranquilla?

En su medición, TomTom señala que las peores zonas para transitar por Barranquilla están en el centro; más exactamente, en la Calle 30, Carrera 43 o Carrera 44, así como en avenidas cercanas al Parque 11 de Noviembre o al Estadio Romelio Martínez.

Por otra parte, los horarios en los que registra la mayor congestión vial son las 5:00 p.m. y las 6:00 p.m. En ellos, la gente acostumbra salir de sus trabajos para regresar a sus casas.

¿Qué otras ciudades tienen el peor tráfico en el mundo?

Barranquilla está por delante en el TomTom Traffic Index de ciudades como Kolkata, Bengaluru y Pune, todas ellas en la India, donde también se registra una alta congestión vial. Entretanto, Londres, la capital del Reino Unido, completa los cinco primeros lugares de este listado.

Por otra parte, la capital del Atlántico se encuentra en el séptimo lugar entre las ciudades donde la gente pierde más tiempo en congestiones vehiculares. Los primeros lugares les corresponden a Lima y Dublín, donde la cifra es de 155 horas cada año.