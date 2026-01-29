Alerta por invasiones a zonas protegidas en Risaralda y anuncian acciones contra ‘tierreros’

La creciente ocupación ilegal de áreas de protección ambiental en Risaralda encendió las alarmas de las autoridades, que advierten un riesgo cada vez mayor para los suelos de conservación, las fuentes hídricas y la seguridad de las comunidades asentadas en zonas de alto riesgo.

Ante este panorama, se realizó en Pereira la Cumbre Áreas Vivas, un encuentro en el que participaron la CARDER, la Procuraduría, la Policía Nacional, la Gobernación de Risaralda y las alcaldías del área metropolitana, con el objetivo de coordinar acciones urgentes frente al avance de las invasiones ilegales, especialmente en sectores estratégicos del departamento.

Las estrategias estarán enfocadas, principalmente, en combatir a los llamados “tierreros”, señalados de apropiarse ilegalmente de predios públicos, parcelarlos y venderlos de manera fraudulenta.

El director de la CARDER, Julio César Gómez Salazar, advirtió que este fenómeno se ha convertido en una amenaza estructural para el departamento, con mayor presencia en el área metropolitana. Según explicó, estas prácticas no solo generan afectaciones graves al medio ambiente, sino que también terminan estafando a familias que adquieren terrenos sin garantías legales y en condiciones de alto riesgo.

“Hoy lo que ha sucedido en la Carder en materia de prevención, pero sobre todo de lucha contra un fenómeno que tenemos identificado en el departamento de Risaralda, con mayor arraigo en el área metropolitana, y ese es el grupo de criminales ambientales que, a través de estrategias como el volteo de tierras, los llamados tierreros, que se apoderan de espacios públicos, que les pertenecen a todos los ciudadanos, que los parcelan, los fragmentan, los venden, no solo estafan a pobres y ciudadanos en condiciones deplorables, sino, que están afectando un patrimonio colectivo que es el de todos, como es el medio ambiente.”

Como parte del encuentro, las autoridades realizaron un recorrido por la ladera norte del río Otún, donde constataron la presencia de construcciones y cultivos en áreas catalogadas como zonas de riesgo y de protección ambiental, una situación que incrementa la probabilidad de emergencias y desastres naturales, como ya ha ocurrido en años anteriores.

Las entidades anunciaron que continuarán con los procesos de recuperación de predios invadidos, la erradicación de cultivos ilegales y las acciones administrativas y judiciales necesarias para frenar estas ocupaciones. Actualmente, ya se adelantan intervenciones en sectores como Belmonte, Altavista, Puertas de Alcalá y la Cuchilla de los Castros, entre otros puntos críticos del área metropolitana.