Exdirector del AMVA y exsubdirectoras ambientales no se allanaron a los cargos imputados

Medellín

Este martes se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos contra Juan David Palacio, Ana María Roldán Ortiz, Diana María Montoya Velilla y Juan Alberto Henao, los tres primeros por los presuntos delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos y el último por falsedad de documento privado. Ninguno aceptó los cargos señalados por presuntas irregularidades en la celebración de contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y bomberos de Itagüí entre 2020 y 2023.

Durante la diligencia judicial, el fiscal explicó algunos puntos solicitados por los abogados defensores y el ministerio público, entre ellos la utilización de la frase que hicieron parte de un “Grupo delincuencial Organziado”, sobre este particular decidió declinar esta aseveración.

La Fiscalía manifestó que no solicitará medida de aseguramiento en centro carcelario contra Juan Alberto Henao, contador de bomberos de Itagüí, porque ha manifestado colaborar con la justicia.

Avanza la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento.