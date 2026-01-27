Sabaneta: activan medidas preventivas y vigilancia permanente en sector San José

Antioquia

Tras el movimiento en masa registrado en el sector San José, en inmediaciones de la obra Trrazo y la urbanización Aires del Campo, la Alcaldía y el Sistema Municipal de Gestión del Riesgo reforzaron las acciones de monitoreo, control y seguimiento preventivo en la zona, en el marco de la temporada de lluvias.

El coordinador Sebastián Salazar explicó que, luego de las evaluaciones iniciales, no se ha identificado riesgo estructural asociado a la edificación en construcción ni a los inmuebles aledaños, según los análisis técnicos realizados tras el incidente ocurrido hacia las 3:30 de la madrugada.

Medidas de aseguramiento y gestión del riesgo

Como medida inmediata, se activaron los protocolos del Sistema Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, con presencia de organismos de socorro y entidades técnicas en el sitio, lo que permitió garantizar durante la mañana la reactivación controlada de la movilidad en el sector.

De forma paralela, se adelantan labores de limpieza, remoción de material y análisis técnicos adicionales para definir las condiciones de seguridad bajo las cuales debe ser restituido plenamente el sector.

Acompañamiento en la zona

Desde la administración municipal se indicó que el área permanece bajo supervisión constante, con acompañamiento institucional y canales de monitoreo 24/7 activos para atender cualquier novedad que pueda reportar la comunidad.

Estas acciones se complementan con el trabajo articulado con el personal de la obra y las empresas de servicios públicos, orientado a la estabilización final del punto afectado.

Salazar reiteró el llamado a la ciudadanía a informarse únicamente a través de los canales oficiales y a reportar cualquier situación anómala, mientras continúan las labores de recuperación y seguimiento técnico hasta que se restablezcan por completo las condiciones de seguridad en el sector.