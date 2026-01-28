🔴 PSV Vs. Bayern Múnich: Siga acá el EN VIVO del partido de Champions con Luis Díaz titular
El equipo alemán ya tiene asegurada su presencia en los octavos de final del certamen.
Bayern Múnich, con Luis Díaz titular, visita este miércoles al PSV de los Países Bajos, en juego por la última fecha de la fase regular de la Liga de Campeones. El equipo Bávaro ya tiene garantizada su presencia en los octavos de final del certamen.
El Bayern ha sumado 18 puntos a lo largo de la competencia, producto de 6 triunfos y una sola derrota. El equipo dirigido por el belga Vincent Kompany solo cayó en el torneo ante el Arsenal.
Luis Díaz, por su parte, ha convertido tres anotaciones en el presente certamen, dos de ellas también frente al PSG.