Elegida nueva junta directiva de la Camara de Comercio de Cali

Humberto José Fernández Paz, Leonardo Andrés Rojas Barrero, Jairo de Jesús Ramírez Serna / Foto: Cámara de Comercio de Cali

El nuevo presidente de la junta directiva de la Camara de Comercio de Cali es Humberto José Fernández Paz, un especialista de finanzas de la universidad ICESI y con una experiencia de más de 30 años en la consulta empresarial, auditoría externa, impuestos y aseguramiento.

Fernández Paz se desempeña como presidente de la firma Internacional Lexbridge Legal Consulting SAS y presidente de BKF International.

En este cuerpo colegiado para el periodo 2026, fue escogido en sesión ordinaria y trabajará en equipo con la actual presidenta de la cámara de comercio de Cali, María del Mar Palau.

Las vicepresidencias quedaron a cargo del administrador de negocios, con énfasis en mercadeo de la universidad San Buenaventura de Cali Leonardo Andrés Rojas Barrero.

El señor Barrero es gerente y representante legal de la empresa Grupo E Inversiones Rojas S.A.S con más de 10 años de experiencia.

Y el otro vicepresidente de la junta directiva de la cámara de comercio de Cali es el empresario del sector panificador Jairo de Jesús Ramírez Serna.

Es el cofundador de la Panadería Kuty, empresa que ha generado quinientos empleos directos en Cali y trescientos más en Bogotá.

Igualmente fundó en el año 2000, la Asociación Nacional de Industriales de la Panadería, líder de emprendimiento y creador de tejido empresarial.

La Cámara de Comercio de Cali ratificó su principal tarea de apoyar el crecimiento de más de 115 mil empresas afiliadas a la institución.