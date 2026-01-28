Protestas en Yumbo por alza de $800 en el pasaje intermunicipal: baja de $100 no frena el malestar

Desde la madrugada de este martes 28 de enero, se presentan bloqueos intermitentes en ambos sentidos de la vía Yumbo – Cali, como protesta por el incremento en la tarifa del transporte intermunicipal, que según la comunidad alcanzó los $800.

Los manifestantes aseguran que el alza es desproporcionada y que no está acompañada de mejoras en la calidad del servicio. Aunque en las últimas horas el alcalde de Yumbo, Alexander Ruiz, anunció una reducción de $100 tras una reunión con las empresas transportadoras, la medida fue considerada insuficiente por los usuarios.

“La inconformidad sigue. El año pasado ya nos habían subido $400 en octubre y ahora otros $400, dejando el pasaje en $5.300. Los vehículos están en mal estado, el parque automotor es obsoleto y las condiciones para los usuarios no son dignas”, manifestaron algunos participantes de la protesta.

Los bloqueos comenzaron con la participación de alrededor de 80 personas, quienes instalaron pancartas y llantas sobre la vía. La comunidad anunció que las manifestaciones se mantendrán durante todo el día, con actividades culturales, aclarando que no se realizarán cierres totales.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Yumbo, Carlos Murgueitio, explicó que la administración municipal actúa únicamente como mediadora.

“Las tarifas del transporte intermunicipal dependen de una decisión nacional. El alcalde no tiene la facultad de fijar precios, pero sí de facilitar acuerdos como el alcanzado con la reducción de $100”, señaló.

Las autoridades informaron que los bloqueos se realizan por lapsos de aproximadamente 10 minutos y recomendaron a los conductores utilizar vías alternas.