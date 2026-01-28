Refuerzan la seguridad en el centro del Valle tras quedar en firme la extradición de ‘Pipe Tuluá’

Las autoridades reforzaron la seguridad en Tuluá y otros municipios del centro del Valle del Cauca luego de que el Ministerio de Justicia dejara en firme la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, señalado cabecilla de la banda criminal La Inmaculada y requerido por la justicia de Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.

El operativo incluye un despliegue conjunto de la Policía Valle y tropas de la Tercera Brigada del Ejército, con el objetivo de prevenir posibles retaliaciones y alteraciones del orden público tras la decisión judicial.

“Vamos a reforzar la seguridad en el municipio de Tuluá para evitar retaliaciones. Esta decisión es importante porque se logró establecer su culpabilidad y esperamos que esto permita devolverle tranquilidad a los tulueños”, señaló la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

El pasado fin de semana, el Gobierno departamental adelantó una megatoma institucional en el territorio, como parte de las acciones de control y prevención contempladas en esta estrategia de seguridad.

➡️ #Atención 🚨 | La Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, anunció que se reforzará la seguridad en Tuluá luego de que el Gobierno nacional firmará la extradición de Pipe Tuluá, máximo cabecilla de La Inmaculada, hacia Estados Unidos. pic.twitter.com/EnVm4Q5xMJ — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) January 28, 2026

Marín Silva es considerado uno de los jefes criminales más peligrosos del centro del Valle. Las autoridades lo vinculan con la ola de asesinatos de guardianes del INPEC ocurrida en varias ciudades del país en 2025. En marzo de 2022 fue condenado a 30 años de prisión por su responsabilidad en 39 homicidios, siete tentativas de asesinato y otros delitos asociados al concierto para delinquir.

En Estados Unidos deberá responder por tres cargos federales relacionados con narcotráfico:

• Concierto para distribuir y poseer cocaína con intención de distribución.

• Conspiración para traficar y distribuir cocaína, con conocimiento de que sería importada ilegalmente a territorio estadounidense.

• Fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína, con destino final en Estados Unidos.