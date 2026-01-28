Solicitan a Supersalud intervenir por problemas en entrega de medicamentos de Nueva EPS en Armenia

Armenia

La Personería Municipal de Armenia realizó una visita de verificación al dispensario Medic Colombia al norte de la ciudad que suministra medicamentos a los usuarios de la Nueva EPS, ante las constantes denuncias de usuarios sobre posibles vulneraciones a sus derechos en la prestación del servicio de salud.

La actuación se adelantó luego de que, a través de distintos medios de comunicación, ciudadanos reportaran largas filas de espera, demoras en la atención y falta de medidas para garantizar un trato preferencial a poblaciones con enfoque diferencial, como adultos mayores, personas en condición de discapacidad y usuarios con necesidades especiales, quienes se ven obligados a permanecer durante horas bajo la lluvia o el sol para poder acceder a sus medicamentos.

Durante la visita, la Personería sostuvo una reunión con el representante del dispensario, quien manifestó que actualmente se está atendiendo población de los regímenes subsidiado y contributivo, lo que ha generado un incremento significativo en la cantidad de usuarios que acuden diariamente al lugar.

El personero delegado de derechos humanos, Juan David Rivera indició que los voceros del dispensario “manifestaron que no existe, hasta el momento, un plan estructurado para responder de manera adecuada a esta alta demanda.

Ante este panorama, la Personería de Armenia, anunció que, en su calidad de Ministerio Público, adelantará las actuaciones correspondientes ante la Superintendencia Nacional de Salud, con el fin de poner en conocimiento esta situación y solicitar la adopción de medidas urgentes que permitan garantizar una atención digna, oportuna y en condiciones adecuadas para todos los usuarios.

Secretaría de salud del Quindío

La secretaria de Salud del Quindío Luisa Fernanda Arcila Arcila, recordó que el gestor farmacéutico Medic continúa siendo el encargado de la entrega de medicamentos en Armenia para los usuarios de los regímenes contributivo y subsidiado de Nueva EPS, y que se vienen adelantando acciones para atender las dificultades que hoy enfrentan los ciudadanos, especialmente por las largas filas y las demoras en los puntos de dispensación.

Desde la autoridad sanitaria departamental han planteado la necesidad de implementar medidas logísticas temporales que permitan descongestionar la atención y brindar un servicio más ordenado, entre ellas un pico y cédula, la realización de una entregatón de medicamentos, y otras alternativas que faciliten el acceso oportuno a los tratamientos, siempre escuchando las inquietudes y quejas de los usuarios.