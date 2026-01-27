Usuarios de la Nueva EPS en Armenia denuncian largas filas para reclamar medicamentos

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Armenia

Precisamente la situación se genera a los alrededores del dispensario Medic Colombia ubicado en la Avenida Bolívar Norte frente al Mocawa Plaza de la ciudad.

Uno de los usuarios afectados evidenció que desde horas de la madrugada asisten para realizar las filas y no se genera la agilidad con el fin de obtener los medicamentos.

También señaló que es complejo porque, después de horas de realizar la fila, deben esperar que les revisen la fórmula y luego realizar el proceso para autorizar la fórmula en la sede administrativa de la Nueva EPS, lo que genera mayor complejidad.

Sostuvo que hace algunas semanas solamente entregaban medicamentos para el régimen subsidiado y ahora se amplía para el régimen contributivo lo que ha empeorado el panorama.

“En estos momentos estamos en Medic Colombia, que es el nuevo operador que está entregando los medicamentos para los del régimen subsidiado y contributivo de la Nueva EPS. Hay unas filas enormes. Hace semanas anteriores solamente aquí entregaban los medicamentos para el régimen subsidiado, ahora están entregando para el régimen contributivo”, mencionó el usuario.

Además, sostuvo: “Las colas son enormes porque están entregando los dos regímenes. Hay gente desde las 3 a 4 de la mañana, entonces eso es horrible. Faltará a ver si los medicamentos los hay, porque muchas veces no están los medicamentos disponibles”.

Esperan los entes competentes intervengan y permitan menguar la problemática en la ciudad.

La personería de Armenia verificó las condiciones de atención en Medic Colombia tras reportes de largas filas y falta de atención preferencial a poblaciones vulnerables.

Anunciaron que llevarán el caso ante la Superintendencia de Salud para proteger el derecho a una atención digna.