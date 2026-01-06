Crítica situación por demoras en la entrega de medicamentos a usuarios de la Nueva EPS en el Quindío

Armenia

Luego de que Colsubsidio dejará de prestar el servicio de dispensación de medicamentos, la Nueva EPS activó un plan de contingencia con nuevos gestores farmacéuticos para atender a los afiliados; sin embargo, durante esta transición, usuarios han denunciado retrasos y falta de información en la entrega de medicamentos.

Los usuarios de la Nueva Eps en el departamento del Quindío manifestaron su profunda preocupación por las múltiples dificultades que vienen enfrentando para acceder a sus tratamientos médicos, especialmente en lo relacionado con la entrega de medicamentos. Una situación que estaría afectando directamente su estado de salud y a aquellos con enfermedades crónicas que dependen de una atención oportuna.

Los pacientes denuncian retrasos prolongados en la entrega de medicamentos, algunos de ellos de hasta ocho meses, a pesar de haber cumplido con todos los trámites exigidos e incluso haber interpuesto acciones de tutela y desacatos, sin que la situación se solucione de manera definitiva.

Una de las principales quejas es la entrega incompleta de los tratamientos. Según los testimonios, a los pacientes les formulan varios medicamentos, pero solo reciben una parte. Por ejemplo, a algunos les ordenan ocho medicamentos y solo les entregan tres, o les prescriben cuatro y reciben uno o dos, lo que obliga a suspender o fragmentar los tratamientos.

Los afectados señalan además una desinformación constante y falta de claridad por parte de la EPS. Aseguran que reciben respuestas ambiguas, cambios frecuentes en los puntos de dispensación y anuncios de nuevas farmacias que no entran en funcionamiento, sin fechas concretas ni soluciones reales. Incluso, se les ha indicado que deben escanear códigos QR para conocer la información, pero allí tampoco aparecen avances sobre la entrega de medicamentos.

Resulta preocupante la situación que enfrentan los usuarios de la Nueva EPS en el departamento, quienes advierten afectaciones en su salud debido a los retrasos en la entrega de medicamentos y hacen un llamado a las autoridades de salud para que intervengan y permitan restablecer la continuidad de los tratamientos.