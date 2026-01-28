SENA abrió inscripciones de convocatoria de sostenimiento 2026: Dan el 50% del SMLV

En las últimas horas, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) anunció la apertura de una convocatoria de sostenimiento para aquellos aprendices que estudian en las modalidades presencial, virtual y a distancia con el objetivo de que ellos puedan recibir un monto de hasta el 50% de un salario mínimo, es decir, 875.452 pesos.

Según explica la entidad, este dinero se entrega de forma mensual a los aprendices siempre y cuando se encuentren matriculados en cada uno de los programas de formación, tanto laboral como tecnológica, en cualquiera de sus modalidades. Además, deben cumplir con las condiciones para ser beneficiarios del apoyo.

“No aplica para programas de ampliación de cobertura, articulación con la media, ni para los programas en niveles de especialización tecnológica y profundización técnica", señaló el SENA.

¿Qué requisitos deben cumplir los estudiantes?

Además de estar matriculado en uno de los programas de formación definidos por el SENA, los otros requisitos para que un aprendiz pueda recibir el auxilio de sostenimiento son los siguientes:

Pertenecer a los estratos 1 y 2

No estar realizando sus prácticas o tener un vínculo laboral que le represente ingresos al aprendiz

No tener o no haber tenido condicionamiento de matrícula en los tres meses anteriores a la fecha de adjudicación del apoyo

No ser beneficiario del Programa Jóvenes en Acción

No ser beneficiario, o haber sido, de apoyos de sostenimiento regular

Estar registrado con el estado “En formación” en el Sistema de Gestión Académico Administrativo del Sena

No ser beneficiario del apoyo de alimentación temporal o de ración alimentaria que brinda la entidad.

Por otra parte, el SENA establece una serie de criterios con el cual se le da prioridad a los aprendices frente a la asignación de los apoyos de sostenimiento. En este caso, los más opcionados son aquellos que cuenten con alguna discapacidad, sean de origen campesino o pertenezcan a las comunidades afrocolombianas o indígenas, lo que brinda unos 15 puntos. También serán tenidos en cuenta si presentan alguna de estas condiciones:

Madre o padre cabeza de familia (10 puntos)

Víctima del conflicto armado (10 puntos)

Embarazadas o en período de lactancia hasta un año después del parto (10 puntos)

Víctima de violencia de género (10 puntos)

Pertenecer al Sisben grupo A (10 puntos) o grupo B (5 puntos)

Estar en situación de desplazamiento por desastres naturales (5 puntos)

Representante elegido por norma institucional (5 puntos)

Participante de algún semillero de investigación (5 puntos).

En cualquiera de estos casos, los aprendices deberán mostrar los documentos que demuestren su condición para ser tenidos en cuenta dentro de los criterios de selección.

¿Cuál es el proceso para inscribirse?

Si un aprendiz desea recibir el apoyo de sostenimiento que brinda el SENA, deberá presentar los siguientes documentos junto con los que acrediten su condición para llevar a cabo su respectiva inscripción:

Formato de registro socioeconómico

Fotocopia del documento de identidad

Recibo de servicio público del último mes

Certificado categoría del Sisben

Certificado de afiliación a la EPS o Adres

Toda esta documentación se enviará a través del módulo “apoyos de sostenimiento”, ubicado en la plataforma Sofia Plus. Previo a ello, el estudiante debe revisar que se encuentre en estado “En Formación” para que pueda hacer parte de la convocatoria.