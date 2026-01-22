SENA abre más de 41.000 cupos en más de 200 carreras de alta demanda: ¿Cómo inscribirse? Paso a paso

SENA abre más de 41.000 cupos en más de 200 carreras de alta demanda. Foto Gettyimagenes

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) confirmó el lanzamiento de la primera oferta de formación del 2026, dirigida a diferentes áreas con alta demanda laboral, que beneficiará a miles de personas sin costo alguno.

La convocatoria abarca distintos niveles de formación, entre ellos: auxiliar, operario, técnico, tecnólogo y profundización.

Le puede interesar: Curso GRATIS del SENA con oferta laboral de hasta 6 millones: paso a paso para inscribirse

De acuerdo con la entidad, el mercado laboral actual requiere personal certificado para suplir diversas necesidades productivas. Por esta razón, el SENA abrió esta convocatoria con el objetivo de ampliar las oportunidades de empleabilidad, fortalecer las competencias de los aprendices y promover el emprendimiento en las distintas regiones del país.

“Queremos contarles a todos que desde el SENA, el próximo 29 de enero, abrimos nuestra primera convocatoria de formación presencial y a distancia. Esta es una oportunidad para todos aquellos que quieran obtener formación gratuita y de calidad. Tendremos más de 200 programas y más de 41.000 cupos donde todos pueden acceder”, explicó Yecid Torres, profesional de la Dirección de Formación Profesional.

¿Cuándo y quiénes pueden aplicar a esta oferta de formación del SENA?

La primera oferta de formación académica del SENA para 2026 abrirá inscripciones del 29 de enero al 3 de febrero. Podrán aplicar personas colombianas y extranjeras que cuenten con su situación migratoria legalmente definida.

Le puede interesar: SENA y Gobernación invierten 8 mil millones en aulas para seis municipios de Bolívar

¿Cómo inscribirse a la primera oferta de formación del SENA 2026?

El proceso de inscripción se debe realizar únicamente a través del portal web ‘Betowa’, plataforma oficial del Servicio Nacional de Aprendizaje:

Ingresar a (https://betowa.sena.edu.co/).

Dirigirse al apartado “ Nuestra oferta educativa ” y seleccionar la opción “ Presencial y a distancia ”.

” y seleccionar la opción “ ”. Utilizar los filtros ubicados en el panel izquierdo para elegir el nivel de formación y el área de conocimiento .

. Verificar los programas disponibles, revisar la información de cada uno y seleccionar el de interés.

Iniciar sesión o registrarse en la plataforma y seguir los pasos indicados para completar la inscripción.

¿Cuáles son los programas de formación con mayor oferta en Colombia?

Según el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), tras el lanzamiento de su primera oferta de formación, estos son algunos de los programas con mayor demanda en el país:

Tecnólogos

Análisis y Desarrollo de Software

Gestión Documental

Gestión Contable y de Información Financiera

Sistemas Integrados de Gestión

Gestión Empresarial

Gestión de Negocios y Finanzas

Gestión Administrativa

Gestión Financiera y Crediticia

Técnicos

Sistemas Teleinformáticos

Cocina

Asistencia Administrativa

Integración de Operaciones Logísticas

Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado y Refrigeración

Servicio de Restaurante y Bar

Recursos Humanos

Asistencia en Organización de Archivos

Enfermería

Otros niveles de formación

Programas Auxiliares

Cocina

Promotor de Salud

Información Turística

Promoción de Seguridad Alimentaria

Enchapado

Mecánica Industrial

Programas Operarios

Manejo de Maquinaria de Confección Industrial para Ropa Exterior

Cuidado Estético de Manos y Pies

Manejo de Maquinaria de Confección Industrial

Procesos de Panadería

Piscicultura

Programas de Profundización Técnica

Soldadura de Tuberías de Acero al Carbono con Proceso GTAW y SMAW

Montaje y Mantenimiento de Sistemas Solares Fotovoltaicos

Atención Integral al Paciente Domiciliario

Le puede interesar: ¿Cuáles son los tecnólogos del SENA con mayor demanda en Colombia? Tome nota

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: