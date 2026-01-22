SENA abre más de 41.000 cupos en más de 200 carreras de alta demanda: ¿Cómo inscribirse? Paso a paso
El SENA abrió más de 41.000 cupos en más de 200 programas de formación gratuitos en las modalidades presencial y a distancia para este 2026
El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) confirmó el lanzamiento de la primera oferta de formación del 2026, dirigida a diferentes áreas con alta demanda laboral, que beneficiará a miles de personas sin costo alguno.
La convocatoria abarca distintos niveles de formación, entre ellos: auxiliar, operario, técnico, tecnólogo y profundización.
De acuerdo con la entidad, el mercado laboral actual requiere personal certificado para suplir diversas necesidades productivas. Por esta razón, el SENA abrió esta convocatoria con el objetivo de ampliar las oportunidades de empleabilidad, fortalecer las competencias de los aprendices y promover el emprendimiento en las distintas regiones del país.
“Queremos contarles a todos que desde el SENA, el próximo 29 de enero, abrimos nuestra primera convocatoria de formación presencial y a distancia. Esta es una oportunidad para todos aquellos que quieran obtener formación gratuita y de calidad. Tendremos más de 200 programas y más de 41.000 cupos donde todos pueden acceder”, explicó Yecid Torres, profesional de la Dirección de Formación Profesional.
¿Cuándo y quiénes pueden aplicar a esta oferta de formación del SENA?
La primera oferta de formación académica del SENA para 2026 abrirá inscripciones del 29 de enero al 3 de febrero. Podrán aplicar personas colombianas y extranjeras que cuenten con su situación migratoria legalmente definida.
¿Cómo inscribirse a la primera oferta de formación del SENA 2026?
El proceso de inscripción se debe realizar únicamente a través del portal web ‘Betowa’, plataforma oficial del Servicio Nacional de Aprendizaje:
- Ingresar a (https://betowa.sena.edu.co/).
- Dirigirse al apartado “Nuestra oferta educativa” y seleccionar la opción “Presencial y a distancia”.
- Utilizar los filtros ubicados en el panel izquierdo para elegir el nivel de formación y el área de conocimiento.
- Verificar los programas disponibles, revisar la información de cada uno y seleccionar el de interés.
- Iniciar sesión o registrarse en la plataforma y seguir los pasos indicados para completar la inscripción.
¿Cuáles son los programas de formación con mayor oferta en Colombia?
Según el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), tras el lanzamiento de su primera oferta de formación, estos son algunos de los programas con mayor demanda en el país:
Tecnólogos
- Análisis y Desarrollo de Software
- Gestión Documental
- Gestión Contable y de Información Financiera
- Sistemas Integrados de Gestión
- Gestión Empresarial
- Gestión de Negocios y Finanzas
- Gestión Administrativa
- Gestión Financiera y Crediticia
Técnicos
- Sistemas Teleinformáticos
- Cocina
- Asistencia Administrativa
- Integración de Operaciones Logísticas
- Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado y Refrigeración
- Servicio de Restaurante y Bar
- Recursos Humanos
- Asistencia en Organización de Archivos
- Enfermería
Otros niveles de formación
- Programas Auxiliares
- Cocina
- Promotor de Salud
- Información Turística
- Promoción de Seguridad Alimentaria
- Enchapado
- Mecánica Industrial
Programas Operarios
- Manejo de Maquinaria de Confección Industrial para Ropa Exterior
- Cuidado Estético de Manos y Pies
- Manejo de Maquinaria de Confección Industrial
- Procesos de Panadería
- Piscicultura
- Programas de Profundización Técnica
- Soldadura de Tuberías de Acero al Carbono con Proceso GTAW y SMAW
- Montaje y Mantenimiento de Sistemas Solares Fotovoltaicos
- Atención Integral al Paciente Domiciliario
