Investigan la muerte de un interno en un centro de reclusión transitorio de Pereira

Las autoridades adelantan una investigación para esclarecer la muerte de un privado de la libertad ocurrida en la mañana del lunes 26 de enero en la Unidad Permanente de Protección a la Vida.

El hecho se registró en uno de los patios del establecimiento de detención temporal, donde otros internos alertaron a la guardia tras hallar a un hombre sin signos vitales. De manera preliminar, se informó que el sindicado fue encontrado suspendido del cuello, por lo que se activaron de inmediato los protocolos correspondientes.

El comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, coronel Óscar Ochoa, confirmó que la víctima fue identificada como Saúl Mina Botero, de 54 años, quien permanecía privado de la libertad desde hacía aproximadamente un año. Según la información oficial, el hombre enfrentaba un proceso judicial por actos sexuales abusivos contra menor de 14 años y recientemente había asistido a una audiencia.

El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía asumió la inspección técnica y la recolección de elementos probatorios, mientras se revisaban los registros internos, las condiciones del patio y los protocolos de custodia del centro de reclusión, con el fin de establecer con claridad las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

Las autoridades reiteraron que toda muerte bajo custodia del Estado debe ser verificada con rigor, en cumplimiento del principio de protección de la vida, y señalaron que el proceso investigativo continuará hasta determinar si existen responsabilidades disciplinarias o penales en este caso.

