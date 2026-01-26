Otro fichaje que se le cae a Boca: Kevin Serna está cerca de definir su futuro

Boca Juniors suma un nuevo revés en el mercado de fichajes. A las negociaciones frustradas por Marino Hinestroza, Rodrigo Auzmendi y Alexis Cuello, ahora se le suma el nombre del colombiano Kevin Serna, quien tiene prácticamente todo listo para renovar su contrato con Fluminense hasta finales de 2028.

Le puede interesar: ¿Marino Hinestroza le dejó un recado a Boca Juniors?: “Vasco cumplió con su palabra”

El club brasileño acordó la extensión contractual del delantero, cuyo vínculo actual iba hasta diciembre de 2027, asegurándolo por una temporada más luego de su destacado rendimiento y del interés concreto que mostró Boca Juniors en los últimos meses. La oferta del conjunto argentino fue rechazada de inmediato por la directiva del ‘Tricolor’, que considera a Serna una pieza clave del proyecto deportivo.

🚨[EXCLUSIVO] Fluminense le renovó contrato a Kevin Serna hasta diciembre de 2028 después de no venderlo a Boca. ⬇️https://t.co/wscwZwY4Ej pic.twitter.com/Hu4hjnFJPk — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 26, 2026

Kevin Serna brilla con Fluminense

El delantero colombiano atraviesa un momento sobresaliente. Arrancó la temporada 2026 en gran forma, con tres goles en dos partidos, cifras que lo tienen como máximo goleador del Fluminense y también del Campeonato Carioca. Su rendimiento viene en ascenso desde 2025, año en el que lideró al equipo en aportaciones ofensivas con 13 goles y nueve asistencias.

Lea también: Kevin Serna, Rafael Santos Borré y Carlos Andrés Gómez triunfan en Brasil: vea los goles

Serna llegó al Fluminense a mediados de 2024 como una apuesta para un equipo que luchaba por evitar el descenso, y su impacto fue inmediato. En la jornada 19 asistió a Jhon Arias en la victoria 1-0 sobre Palmeiras en el Maracaná, y en el cierre del campeonato fue determinante al marcar los goles que aseguraron seis puntos clave frente a Cuiabá y nuevamente Palmeiras, resultados que sellaron la permanencia del club en la Serie A.

Con el paso de los meses, y pese a alternar titularidad y suplencias por los cambios en el cuerpo técnico, el colombiano se consolidó definitivamente. Hoy es titular indiscutido desde la llegada de Luis Zubeldía al banquillo y uno de los referentes ofensivos del equipo, incluso por encima de otros nombres como John Kennedy, quien busca recuperar protagonismo.

El buen nivel de Serna le abrió las puertas de la Selección Colombia y despertó el interés de varios clubes del continente. Primero fue Atlético Nacional, que intentó incluirlo en una negociación con Fluminense por Marino Hinestroza, propuesta que también fue descartada. Posteriormente apareció Boca Juniors, que tras no concretar la llegada de Hinestroza al Xeneize volvió a encontrar una negativa por parte del club brasileño.

Le interesa: Santiago Arias encuentra equipo de cara al Mundial 2026: Así fue presentado en su nuevo club

Con la renovación prácticamente cerrada, Boca suma otro objetivo que se le escapa en el mercado, mientras Fluminense asegura a uno de sus jugadores más determinantes de cara a las próximas temporadas.