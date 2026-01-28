Lucas González tras el juego contra Medellín: “No ganamos un punto, perdimos dos”

Deportes Tolima salió del Atanasio Girardot con un empate 2-2 ante Independiente Medellín por la fecha 3 de la Liga I-2026, en un partido condicionado por las dos expulsiones que sufrió el conjunto vinotinto y que obligaron al equipo de Lucas González a replantear el juego en varios momentos.

Lea también: Medellín 2-2 Tolima EN VIVO: resumen, goles y mejores acciones del partido de Liga Colombiana.

En rueda de prensa, el técnico del Tolima fue claro en su análisis y, pese a valorar el punto conseguido con nueve jugadores, dejó ver su molestia por lo ocurrido durante el partido.

“Sacar un punto acá con nueve jugadores es muy difícil, Medellín es un excelente equipo, pero estoy molesto porque este partido con 10 lo ganábamos nosotros”, afirmó González.

El entrenador explicó que Tolima comenzó el encuentro con dificultades, pero logró acomodarse mejor en el campo y darle vuelta al marcador jugando con once hombres. Para González, el desarrollo del partido cambió por completo tras las expulsiones, situación que obligó a su equipo a jugar de una forma muy distinta a la que pretende.

97’ ⏱ Final del partido en Medellín. ¡Vamos Tolima!



| Medellín 2-2 Deportes Tolima | pic.twitter.com/Em1An2UXJ6 — Club Deportes Tolima (@cdtolima) January 28, 2026

“Le damos vuelta con fútbol y seguramente con fútbol hubiéramos podido ganar acá, pero con una expulsión tienes que replantear y con dos ya terminas jugando un partido que está muy lejos de cómo yo creo que se debe jugar”, señaló el técnico.

Lucas también fue autocrítico con su plantel y advirtió que las expulsiones se han convertido en un problema recurrente: “Son tres fechas y hemos tenido cuatro expulsiones. Esto no es de hablarlo, es de corregirlo. No podemos seguir dando ventajas”, recalcó.

Le puede interesar también: Tabla de posiciones Liga Colombiana 2026: así queda con el empate entre Medellín y Tolima

Por su parte, Anderson Angulo, uno de los protagonistas del partido, destacó el trabajo colectivo del equipo para resistir en inferioridad numérica y valoró el punto conseguido, aunque reconoció que hay errores por corregir.

“Me voy tranquilo con el esfuerzo del grupo. A pesar de las expulsiones hicimos un trabajo importante y pudimos aportar para empatar un partido que se nos venía cuesta arriba”, afirmó el defensor.

Angulo también reconoció que el equipo debe mejorar en la toma de decisiones y en el control emocional para evitar situaciones que sigan perjudicando al Tolima. “Tenemos que ser más responsables, tener más cabeza fría”, añadió.

Le interesa: Fecha y hora de los partidos de Medellín y Tolima en la fase previa de la Copa Libertadores 2026

Finalmente, Lucas González fue contundente al señalar que, más allá del contexto, el resultado dejó un sabor amargo. “Si uno piensa que el punto es positivo porque jugamos con nueve, sí. Pero la verdad es que hoy perdimos dos puntos. Con once, y hasta con diez, siento que este partido lo hubiéramos ganado”, concluyó.