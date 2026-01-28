Golpe al Clan del Golfo: 5 muertos, entre ellos ‘07’, tras operación de FFMM y Policía en Magdalena

En el marco de la Operación Sostenida Agamenón, la Policía Nacional, en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Fiscalía General de la Nación, neutralizó a cinco integrantes del Clan del Golfo en desarrollo operacional, entre ellos Wilson Darío Ruiz Vélez, alias ‘Moisés’ o ‘07’, cabecilla principal de la estructura Nelson Darío Hurtado Simanca de esta organización criminal.

La operación se desarrolló en la vereda Palma de Vino, zona rural del municipio de Sabanas de San Ángel, en Magdalena. En esta acción, además de los cinco muertos, fueron capturadas dos personas en flagrancia.

¿Quién era alias ‘07′?

De acuerdo con información oficial, alias ‘07’ tenía una trayectoria criminal de aproximadamente 20 años, proveniente de las antiguas AUC, y era el encargado de liderar la expansión del Clan del Golfo en la región Caribe, así como de coordinar confrontaciones armadas con otros grupos criminales, entre ellos las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

Las autoridades lo señalan como responsable de homicidios múltiples y selectivos, extorsiones, desplazamientos forzados y disputas violentas por el control de corredores de narcotráfico en el Magdalena y zonas cercanas.

Alias ‘07’ también era considerado determinador de homicidios contra integrantes de la fuerza pública, entre ellos el asesinato del subintendente Ronald Montañez Quijano, ocurrido el 28 de abril de 2025 en Palermo (Magdalena), funcionario adscrito a la Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA).

De manera simultánea, en operativos desarrollados en los municipios de Fundación y Aracataca, la Policía capturó a cuatro integrantes adicionales del Clan del Golfo, requeridos por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido.

Según el reporte oficial, estos capturados estarían dedicados a extorsionar comerciantes del Magdalena, mediante exigencias económicas a cambio de no atentar contra la vida de trabajadores.

