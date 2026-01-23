Se entregó alias ‘Naín’, integrante de las Autodefensas de la Sierra Nevada

Alias Nain, de las Autodefensas de la Sierra Nevada, se entregó a un equipo del Ejército y el CTI en un lugar coordinado en La Guajira, tras resultar herido en medio de operaciones militares.

La entrega se produjo luego de varios días de intensos enfrentamientos en zona rural del municipio de Dibulla, donde tropas del Ejército Nacional sostenían combates con integrantes de esta estructura armada ilegal, en desarrollo de un operativo para dar con su paradero.

Lea también: Nueva condena contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso por 117 crímenes en La Guajira

De acuerdo con la Primera División del Ejército, unidades de la Décima Brigada se enfrentaron a hombres del frente Javier Cáceres, grupo al que pertenecería alias ‘Nain’, también conocido como ‘Bendito Menor’, considerado uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Las autoridades señalan a este hombre como el presunto responsable de una masacre ocurrida en Maicao, La Guajira, en la que cinco jóvenes fueron asesinados, un hecho que generó fuerte rechazo en la región y aceleró las acciones de la Fuerza Pública en su contra.

Alias ‘Nain’ también había sido noticia en las últimas semanas luego de que el Gobierno nacional ofreciera una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que permitiera su captura. Tras ese anuncio, el cabecilla habría lanzado amenazas contra el presidente de la República, Gustavo Petro.

El capturado fue puesto a disposición del CTI de la Fiscalía para su respectiva judicialización, mientras recibe atención médica por las heridas sufridas durante los operativos militares.