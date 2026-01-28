Invaden predio entregado a consejos comunitarios en Jamundí, Valle

El predio, de mil 500 hectáreas aproximadamente, entregado a cinco consejos comunitarios en zona rural de Jamundí, Valle, fueron objeto de una ocupación irregular, situación que ya genera impactos ambientales y afectaciones a proyectos productivos impulsados por las comunidades beneficiarias.

Se trata del predio La Novillera, el cual fue invadido desde el pasado 13 de enero por un grupo de personas que levantaron cambuches y comenzaron a ocupar el terreno. De acuerdo con líderes comunitarios, el área hace parte de una zona de protección ambiental y cuenta con titulación colectiva, tras haber sido entregada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

James Viveros, presidente del Consejo Comunitario Varejonal, aseguró que la ocupación ha generado daños significativos. “Han tumbado todos los cultivos de caña que se habían sembrado como parte de un proyecto productivo con el ingenio La Cabaña. Hoy ese proyecto está destruido. Además, la fauna que se había conservado está siendo desplazada: están quemando y cortando la guadua”, denunció.

Ante la situación, la administración municipal de Jamundí activó un plan de atención a la emergencia, en articulación con líderes comunitarios y autoridades locales, departamentales y nacionales, además de Policía y Ejército, con el fin de evaluar el impacto de la ocupación y abrir un proceso de diálogo que permita el desalojo del predio y de otros terrenos ubicados dentro de la misma zona.

La secretaria de Seguridad de Jamundí, Carolina Obando, señaló que se adelantan acercamientos con las personas que ocupan ilegalmente el terreno. “Estamos mediando y en conversaciones para que quienes están usurpando esa posesión entiendan que estos predios tienen titulación colectiva y que no pueden permanecer allí. Seguiremos escuchando y buscando una solución pacífica y legal”, afirmó.

Las autoridades anunciaron que se realizará una nueva reunión con los ocupantes del predio, en la que participarán delegados de la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal, la Agencia Nacional de Tierras, así como las secretarías de Seguridad y Gobierno de Jamundí, junto a otras instituciones del orden local, departamental y nacional.