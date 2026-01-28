Cúcuta

Desaprece avión de Satena en la ruta a Ocaña

La aeronave perdió contacto entre los municipios de Hacarí y La Playa de Belén

Foto: SATENA

Cúcuta

La Aeronáutica Civil informó que junto a organismos de socorro adelanta la búsqueda de una aeronave de Satena de matricula HK 4709 que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña con 16 personas.

La entidad informó que se activaron los protocolos correspondientes para tratar de establecer lo ocurrido entre los municipios de Hacarí y la Playa de Belén donde se tuvo el último contacto con el avión.

En el viajaban trece pasajeros y tres tripulantes de acuerdo a la información oficial, entre ellos dos candidatos aspirantes a la Cámara de Representantes, Diógenes Quintero, y el aspirante por la Curul de Paz Carlos Salcedo.

Las autoridades han activado un Puesto de Mando Unificado para apoyar las acciones pertinentes que se requieran frente a esta emergencia aérea.

El Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil informaron que mantendrán apoyo en las tares de protocolo que se requieren frente a la novedad presentada.

En la región el clima de nubosidad se ha mantenido durante varias semanas durante el mes de enero.

