Concejo de Barranquilla aprueba cesión de infraestructura a Triple A por 20 años

A sanción del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, pasó el proyecto mediante el cual el Concejo Distrital autoriza el uso gratuito de la infraestructura de acueducto, alcantarillado y aseo operada por la empresa Triple A, una vez finalice la concesión vigente en 2033, por un periodo adicional de 20 años.

La iniciativa permite que la compañía continúe utilizando estos bienes públicos bajo una nueva figura jurídica, diferente a la concesión, con el objetivo de garantizar la prestación de los servicios y afrontar los retos de infraestructura en el largo plazo.

El concejal José Trocha, ponente del proyecto, aseguró que la decisión beneficiará directamente a los usuarios de la empresa.

“El aporte, bajo condición, no constituye un subsidio a la oferta ni un beneficio económico para la empresa prestadora, sino un subsidio indirecto a la demanda, en la medida en que el destinatario final del beneficio es el usuario del servicio público, y para el caso concreto la decisión que vamos a tomar aquí serán todos los barranquilleros, en desarrollo del principio de universalidad y del principio de adaptabilidad frente a los retos de infraestructura y prestación que se nos presenten dentro de los próximos 26 años”, dijo Trocha.

Por su parte, el concejal Antonio Bohórquez, aunque votó positivamente el proyecto, hizo varias observaciones durante el debate.

“Por eso entiendo el cambio de vocablos y de conceptos. ‘Ah, no, es que ya no hay concesión, hay un negocio jurídico’, porque es que si hay concesión se entenderá que, al entregar los bienes por 20 años, entonces se deben cobrar regalías; pero al no hacerlo así, sino a través de esta figura que es legal y válida, estamos hablando de que se acaba el pago de las regalías, pago de las regalías que han servido para esas obras, para las acciones populares, para el alcantarillado en otras partes, para las obras de saneamiento”, precisó Bohórquez.

El concejal indicó que ahora el Distrito deberá buscar cómo cubrir esa fuente de ingresos que dejará de percibir con el uso gratuito de la infraestructura.

La Alcaldía de Barranquilla presentó la iniciativa con el fin de aliviar la carga financiera de la empresa. Actualmente, Triple A registra una deuda superior a los $420.000 millones y requiere inversiones anuales cercanas a los $100.000 millones para mantener una prestación óptima del servicio.