“Como en una película”: así contaminan ‘trepadores’ o ‘micos’ buques en alta mar con cocaína

La Armada Nacional reveló el modus operandi que están utilizando organizaciones narcotraficantes para contaminar motonaves en plena navegación, una modalidad conocida como “trepadores” o “micos”, mediante la cual lanchas rápidas se acercan a buques mercantes y, en cuestión de minutos, suben cargamentos de droga sin que la tripulación lo detecte.

El más reciente caso se registró en el área general de Santa Marta, donde fueron incautadas más de dos toneladas de cocaína que habían sido adheridas a una motonave que salió de Cartagena con destino a Algeciras, España.

Así lo confirmó en diálogo con Caracol Radio, el comandante del Grupo de Guardacostas del Caribe, capitán Nicolás Guzmán, quien explicó que “tuvimos un resultado importante en la lucha contra el narcotráfico, que se dio de una incautación de un poco más de dos toneladas en el área general de Santa Marta. Era una motonave que salió de Cartagena, iba con destino a Algeciras, España, y fue contaminada en una modalidad que nosotros hemos denominado como trepadores o micos”.

Cómo operan los ‘trepadores’

Según detalló el oficial, los criminales evitan contaminar contenedores dentro de los puertos debido a los altos niveles de seguridad. En cambio, hacen seguimiento a las motonaves cuando ya están en tránsito.

“En las instalaciones portuarias hay niveles de seguridad altos que buscan evitar la contaminación. Entonces ellos aprovechan cuando la motonave está en tránsito, le hacen seguimiento y con lanchas rápidas salen a lo largo de la costa dependiendo de dónde sea su centro de acopio”, explicó Guzmán.

El capitán reveló que el abordaje ocurre en plena navegación: “Se le pegan al buque y en cuestión de una hora más o menos logran embarcar. Brincan a la motonave, empiezan a subir con cuerdas los costales hasta que logran contaminar el contenedor, después se desembarcan y salen de manera ágil”.

En el caso interceptado frente a Santa Marta, los narcotraficantes lograron subir 82 paquetes a espaldas de la tripulación.

Abordan los buques como en una película

Guzmán detalló que los delincuentes suben directamente al casco del barco usando cuerdas y ganchos, aprovechando la oscuridad de la noche.

“Suben al barco como tal. Es algo así como se ve en una película: a través de ganchos se suben con cuerdas a la embarcación sin ser vistos por la tripulación, aprovechan la penumbra de la noche y lo hacen de manera furtiva para camuflar el alijo dentro de la carga”, afirmó.

Monitoreo y control marítimo

Frente a este fenómeno, la Armada aseguró que mantiene vigilancia permanente sobre las motonaves desde que salen de puerto.

“Hacemos un monitoreo permanente desde el momento que salen, a través del sistema integrado de control y vigilancia marítima, integrado con inteligencia naval. Así logramos determinar en qué momento se va a hacer la contaminación”, explicó el comandante.

Cuando se detecta una contaminación, se coordina el retorno de la embarcación: “Hacemos una coordinación directa con la motonave para que retorne a puerto y se realiza todo el procedimiento de incautación”.

Alerta por semisumergibles

El capitán Guzmán también confirmó que el uso de semisumergibles sigue activo en el Caribe y el Atlántico. “Ayer hubo una incautación de un semisumergible en Portugal, que se logró a través del seguimiento de inteligencia naval y coordinación con autoridades portuguesas”, señaló.

Además, recordó que durante 2025 la Armada incautó 19 semisumergibles a nivel nacional, de los cuales cuatro fueron detectados en el Caribe colombiano