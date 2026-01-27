Clan del Golfo busca Tierralta y Unguía como zonas de ubicación para sus rutas del narcotráfico

Caracol Radio conversó con fuentes de inteligencia militar quienes explicaron que el interés del Clan del Golfo en establecer zonas de ubicación en Córdoba y Chocó responde a una estrategia para asegurar corredores criminales, blindar salidas al Caribe y consolidar el control de economías ilegales, principalmente narcotráfico y minería de oro.

De acuerdo con la fuente, el eje operativo principal está en Córdoba. “El corredor es Tierralta, Urabá, hacia el Caribe”, explicó uno de los agentes.

Según inteligencia, Tierralta funciona como punto de origen del producto listo para exportación. “Tierralta es la producción del clorhidrato, ya cristal para exportar”, afirmó.

Desde allí salen dos corredores estratégicos. “Usted Tierralta busca Valencia y busca también la vía a Urabá”, detalló el oficial, al precisar que “Arboletes, Tierralta, Valencia… son dos rutas que tienen salida al Caribe”. El esquema logístico ya está estructurado: “De ahí baja el cristal ya al 100% para exportación y baja al corredor de movilidad que es por Valencia”.

El recorrido continúa hacia el golfo de Urabá. “Cuando llega a Valencia sigue San Pedro, Urabá. Cuando llegan ahí ya están en puertas del Caribe, del mar”, explicó. Desde ese punto se activan las salidas marítimas: “Si quieren la tiran por Necoclí. De Necoclí siguen Arboletes y San Juan de Urabá… ya todo eso es mar, ya todo eso es una costera del Caribe”.

La inteligencia también tiene identificada una ruta alterna para evadir controles. “Si ellos salen de Tierralta y no quieren bajar por Valencia se pueden meter por Montería: Tierralta, Montería, Arboletes, San Juan de Urabá y ya están en el Caribe”, indicó la fuente, quien fue enfático en el dominio territorial: “Todo eso es control de ellos”.

Las autoridades han golpeado este corredor en repetidas ocasiones. “Ahí hay antecedentes, se han incautado cargamentos grandes y ha habido destrucción de laboratorios”, confirmó el oficial.

Tierralta: cocaína y oro en el mismo eje

El interés del Clan del Golfo en Tierralta no se limita al narcotráfico. La inteligencia advierte que este municipio conecta directamente con el circuito de minería ilegal del Bajo Cauca. “Tierralta le tiene conexión para Caucasia, porque el de Tierralta sube por la parte montañosa, sale a Montelíbano y ya Caucasia es oro”, explicó la fuente.

Ese cruce de economías ilegales es clave para la estructura criminal. “Entonces él ahí tiene el control del clorhidrato de cocaína y el control de la minería ilegal”, sostuvieron las fuentes.

Por esta razón, el cabecilla conocido como ‘Gonzalito’ habría concentrado su presencia en esa zona. “Gonzalito es el que se va a hacer en esa zona”, indicó el oficial, al explicar que la decisión obedece a seguridad territorial: “Si se hace en Caucasia no va a estar tranquilo porque va a tener la amenaza del ELN. En Tierralta no. En Tierralta es consolidado total de ellos”.

Unguía: plataforma hacia Panamá

En el Chocó, la inteligencia militar ubica a ‘Chiquito Malo’ operando desde Unguía. “Chiquito Malo ahorita está por los lados de Unguía, porque él se concentra en Unguía”, explicó la fuente.

El valor estratégico del municipio radica en su ubicación. “Unguía está en el centro prácticamente entre el Caribe y Chocó”, lo que permite activar corredores internacionales. “De Unguía usted se tira a Acandí, Sapzurro, Capurganá, Panamá”, detalló.

Según el reporte, este control no es reciente. “Desde que estaba iniciando su carrera delictiva con Otoniel y Don Mario, él siempre mandó narcotráfico por ahí. Él se conoce toda esa ruta perfectamente”, aseguró el oficial.

Además, el contexto actual facilita su operación. “Como el proceso de paz en la mesa no lo van a atacar, entonces él ahí es la mejor forma para el que dirige todo lo que dirige narcotráfico”, agregó.

Bajirá: tercera pieza financiera

Otra de las zonas de interés es Bajirá.

“El Bajirá ahorita también tiene tema de narcotráfico y ahora están jugando con minería”, explicó la fuente, señalando que este punto completa el esquema de control financiero ilegal del Clan del Golfo en la región.

Control territorial en el norte del Chocó

La inteligencia sostiene que el Clan del Golfo consolidó su dominio armado en gran parte del norte del Chocó. “El Atrato es cero ELN. Arriba Atrato es Clan del Golfo”, afirmó el oficial, mientras que “el ELN está en el Baudó y se queda en San Juan”.

Incluso, según el reporte, esta consolidación lleva varios años. “El Clan del Golfo ya hace unos cuatro años… el Chocó lo recuperaron en totalidad”, indicaron.

Objetivo real de las zonas de ubicación

Finalmente, el oficial fue directo sobre el propósito de estas zonas. “La estrategia, la ubicación de esa zona que pidió el Clan del Golfo no es más que estar con seguridad, tranquilidad y poder continuar ellos con el tema del narcotráfico”, afirmaron a Caracol Radio.

“Esas son las tres partes que pidieron: control total de las finanzas de cocaína y oro. Como son dominantes allá y no tienen disputa de terreno, por eso pidieron allá para poder hacerse más fuerte todavía”.