“Como él ninguno”: el dolor del padre del joven hincha de Atlético Bucaramanga asesinado en Cúcuta

Un joven santandereano, hincha del Atlético Bucaramanga, fue asesinado en Cúcuta en hechos que hoy enlutan a su familia en el municipio de Tona, Santander; así como a las personas más allegadas en Bucaramanga, su lugar de residencia. Su padre, Saúl Rojas, habló para Caracol Radio en medio del dolor mientras aguardaba en la Fiscalía la orden para reclamar el cuerpo de su hijo.

“Estoy esperando aquí en la Fiscalía que me den la orden para irlo a reclamar”, expresó con voz serena, aunque golpeada por la noticia. El hombre viajó hasta Cúcuta tras conocer lo ocurrido.

La víctima, Camilo Andrés Rojas Rey, tenía 24 años, estaba a punto de culminar su carrera universitaria. “Estaba terminando veterinaria, ya en los últimos semestres”, contó su padre. Vivía en Bucaramanga por sus estudios, mientras su familia reside en Tona. “Hace como unos cuatro días que estuvo allá conmigo”, recordó.

¿Qué conoce de los hechos?

Saúl Rojas, contó que el joven se encontraba con amigos en una caseta cuando fue atacado. “Él estaba con sus amigos y llegó la pandilla esa y lo descubrieron que era del Bucaramanga y lo cogieron por su cuenta”, narró Saúl sobre lo que le han contado de los hechos.

La noticia llegó a su hogar de manera confusa. “Eso fue a las 8 de la noche cuando por fin llegó la noticia, tanto rodeo… no nos habían dicho la verdad todavía”, explicó. Inicialmente les informaron que estaba herido, pero cuando llegaron al centro asistencial la situación era irreversible. “Sí lo llevaron, pero fue demasiado tarde”, dijo sobre el traslado a una clínica en Cúcuta, Norte Santander.

Camilo Rojas y su afición por Atlético Bucaramanga

Saúl Rojas, quien se dedica a labores del campo en una finca arrendada en Tona, describe a su hijo como un joven tranquilo y de hogar. “Mi muchacho era muy, muy caserito, sin mala junta ni vicio ni nada. Como él ninguno, ninguno”, afirmó con orgullo y el dolor, que en medio del reciente impacto por esta noticia le acompaña.

Camilo Rojas, es recordado hoy por su familia y por los hinchas del equipo santandereano, por su fidelidad y constante acompañamiento al equipo donde quiera que jugaba, incluso en su reciente paso por la Copa Libertadores cuando jugaron en Brasil.

Son múltiples los mensajes en redes sociales de sus amigos, también seguidores del conjunto leopardo, quienes hoy lamentan su muerte. “Él era muy aficionado, donde iba a jugar el Bucaramanga allá iba, desde que él pudiera ir arrancaba, siempre iba, siempre lo acompañada”, comentó Saúl Rojas.

📄𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐎𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥: Rechazo a los actos de violencia. pic.twitter.com/7uhwqvgWas — Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) January 28, 2026

Sobre su viaje a Cúcuta

El joven había viajado a Cúcuta la noche anterior al partido. “Dice mi señora que viajaron de Bucaramanga como a las 12 de la noche para llegar por la mañana”, relató el señor Rojas.

Mientras espera la entrega del cuerpo para trasladarlo a Santander, el padre intenta mantenerse en pie. “Por lo que no lo ha visto uno ni nada, todavía no se hace uno a una mala idea”, confesó, reflejando ese estado de incredulidad que suele acompañar a este tipo de tragedias.

La familia prepara ahora el regreso de su ser querido para darle el último adiós en Bucaramanga. Un nuevo hecho de violencia que vuelve a tocar al Fútbol Profesional de Colombiano y que deja una vida joven truncada, por el amor ferviente a un equipo de fútbol.