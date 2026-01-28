Bucaramanga

Asesinan a santandereano en Bolivia: familia busca ayuda para repatriar el cuerpo

Familia convoca a una jornada solidaria para ayudar a cubrir los costos del traslado internacional y dar sepultura al joven en Lebrija, Santander.

Familiar joven santandereano asesinado en Bolivia

Maribel Gallo Díaz

Bucaramanga

Una familia del municipio de Lebrija adelanta una jornada solidaria con el fin de recaudar fondos que les permitan repatriar el cuerpo de su hijo, quien fue asesinado en Bolivia, el pasado 28 de diciembre, en hechos que son materia de investigación.

El joven fue identificado como Brayan Steven Acosta, cuyo fallecimiento ha causado profundo dolor entre familiares y allegados. Su padre, Óscar Acosta, hizo un llamado público a la solidaridad.

“Les pido que se pongan la mano en el corazón y me colaboren con esta actividad que voy a realizar el domingo. Es para repatriar el cuerpo de mi hijo, que fue asesinado en Bolivia. Muchas gracias y que Dios les multiplique”, expresó.


