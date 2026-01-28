Se ha convertido en un escenario de violencia: Alcalde Portilla por muerte de hincha del Bucaramanga. Fotos: Suministradas.

Como Camilo Andrés Rojas fue identificado el hincha del Atlético Bucaramanga que falleció tras ser atacado a las afueras del estadio General Santander en Cúcuta tras finalizar el clásico del oriente colombiano que quedó empatado 2-2.

Estos hechos violentos fueron rechazados por el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, quien a través de sus redes sociales escribió que esta situación lleva a una reflexión por cómo se está viviendo el fútbol en el país.

"Lo que debería ser una fiesta deportiva se ha convertido en un escenario de violencia y muerte con familias que hoy pierden seres queridos“, indicó el mandatario de los bumangueses.

Además, reiteró que se intensificarán los trabajos con las barras en la ciudad de cara al clásico del oriente que se vivirá en Bucaramanga en el segundo semestre del 2026.

A su turno, el gobernador de Santander Juvenal Díaz Mateus también rechazó esta situación e indicó que “la pasión deportiva jamás puede convertirse en odio ni en violencia. Pedimos a las autoridades esclarecer con celeridad estos hechos y dar con los responsables".

Además, enfatizó en que se debe respetar y tolerar las diferencias dentro y fuera de los estadios.