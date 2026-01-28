Hincha del Atlético Bucaramanga fue asesinado durante el clásico con Cúcuta Deportivo

Disturbios durante el clásico del oriente. / Foto: Caracol Radio.

Cúcuta

El clásico del oriente colombiano dejó un hincha del Atlético Bucaramanga muerto y disturbios tanto dentro como fuera del estadio General Santander.

Información preliminar da cuenta que la víctima, quien al parecer portaba la camiseta de su equipo, se encontraba en una estación de servicio, cuando fue sorprendido por una turba de hinchas del equipo Motilón.

Testigos aseguran que los agresores le habrían quitado la camiseta a la víctima y posteriormente lo habrían agredido con un arma cortopunzante, causándole la muerte.

Una vez concluido el encuentro deportivo, las autoridades tratan de restablecer el orden en las inmediaciones al Coloso de Lleras.

Disturbios durante el partido

Desde el momento del pitazo inicial, los hinchas del equipo local protagonizaron múltiples disturbios, tanto dentro del estadio, como fuera del mismo.

Un local comercial ubicado en inmediaciones al General Santander fue vandalizado, dejando millonarias pérdidas.

Uniformados de la UNDMO tuvieron que intervenir en varias oportunidades, para controlar los desórdenes protagonizados por un grupo de hinchas.