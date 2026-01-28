Capturan en Ciudad Bolívar a presunto responsable de acto sexual abusivo ocurrido en 2025

Antioquia

Las autoridades confirmaron la captura de un hombre señalado como presunto responsable de un acto sexual abusivo ocurrido en el municipio de Ciudad Bolívar, en el Suroeste antioqueño, en hechos registrados el 3 de noviembre de 2025.

El procedimiento se logró tras una investigación adelantada por la Seccional de Investigación Criminal, Sijín, del Departamento de Policía Antioquia, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia, la captura se materializó luego de varios meses de recolección de material probatorio, teniendo en cuenta que el caso no se presentó en situación de flagrancia.

La denuncia interpuesta por la víctima, una mujer mayor de edad, fue clave para activar el proceso investigativo y avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

Según explicó el oficial, dentro de las diligencias judiciales se logró la incautación de prendas de vestir que el presunto agresor habría utilizado el día de los hechos, elementos que hacen parte del acervo probatorio y que respaldan la correcta judicialización del capturado.

A esto se sumaron descripciones entregadas por la víctima, reconocimientos realizados bajo protocolos establecidos y otros actos investigativos propios de la Policía Judicial.

Las autoridades indicaron que este conjunto de pruebas permitió la expedición de una orden judicial, con la cual se efectuó la captura del sospechoso en los últimos días, dejándolo a disposición de la autoridad competente.

Actualmente, el hombre se encuentra con medida de aseguramiento intramural mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Desde la Policía Nacional señalaron que este resultado busca brindar tranquilidad a la comunidad de Ciudad Bolívar y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones, resaltando la importancia de la denuncia como herramienta fundamental para el esclarecimiento de hechos que atentan contra la libertad y la integridad de las personas.