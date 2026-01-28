Hombre que ocultaba base de cocaína en un mofle para enviarla desde Medellín al Huila fue capturado Foto: Policía Nacional

Medellín

El procedimiento fue realizado por uniformados adscritos a la Estación de Policía Terminal del Sur, los profesionales de policía detectaron un mofle de vehículo que presentaba un peso y características inusuales, lo que motivó una revisión más exhaustiva.

Al verificar el interior del exosto, las autoridades hallaron dos paquetes que contenían base de cocaína, con un peso aproximado de 800 gramos. De inmediato, se procedió a la captura del ciudadano por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Según las indagaciones preliminares, la sustancia ilícita presuntamente iba a ser enviada a través de una empresa de encomiendas con destino al departamento del Huila, modalidad utilizada para intentar evadir los controles de las autoridades.

“Las autoridades realizaron el registro de esta persona y en su mano le hallaron un mofle de un vehículo. Era de color gris y estaba envuelto en papel, pero cuando verificaron que su peso no era normal, procedieron entonces a revisarlo, encontrando en su interior dos bolsas, una negra y una blanca, las cuales contenían una sustancia de color blanco, que se pudo verificar más tarde que era base de cocaína y que tenía un peso aproximado de unos 800 gramos”, expuso el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará el proceso judicial correspondiente.