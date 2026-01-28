Capturados dos presuntos integrantes del Clan del Golfo por extorsión en la Zona Bananera, Magdalena / filo

Santa Marta

Las autoridades en el departamento lograron la captura en zona rural del municipio de la Zona Bananera, de dos presuntos integrantes de la subestructura David Mesa Peña del GAO Clan del Golfo.

Según la información entregada por las autoridades en el corregimiento de Guamachito fueron capturados alias “Camilo”, señalado sicario de esta estructura criminal, y alias “Manuel”, integrante de la misma subestructura, a quien se le halló en su poder un revólver marca Taurus.

De acuerdo con las investigaciones, los capturados venían realizando exigencias económicas superiores a los $30 millones de pesos a empresas del sector bananero, a cambio de no atentar contra la vida de los trabajadores.

Durante el procedimiento policial, alias “Manuel” habría disparado contra los uniformados, donde ambos sujetos resultaron heridos y recibieron atención médica bajo custodia.

Le puede interesar:

Neutralizados 7 integrantes del Clan de Golfo entre ellos alias ‘Moisés’ en el Magdalena

En el lugar se incautó un arma de fuego tipo revólver, seis cartuchos calibre 38 y dos teléfonos celulares. Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente por los delitos de extorsión y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.