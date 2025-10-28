Zona Bananera moderniza su Centro de Fusión Operacional para combatir el homicidio y el narcotráfico

Santa Marta

Un nuevo Centro de Fusión Operacional comenzó a operar en el corregimiento de Río Frío, convirtiéndose en el eje de coordinación entre la Policía, las autoridades locales y el sector bananero para fortalecer la seguridad y la convivencia en esta zona del Magdalena.

El espacio funciona en la subestación de Policía de Río Frío, recientemente adecuada y dotada gracias a una alianza entre la Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira, ASBAMA y las comercializadoras de banano.

El proyecto, que representó una inversión cercana a 120 millones de pesos, permitirá consolidar la presencia de más de 50 uniformados en la zona y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones que afecten el orden público.

El coronel Javier Duarte, comandante de Policía del Magdalena, el Centro de Fusión Operacional servirá además para el intercambio de información, la planeación de patrullajes y la articulación entre las instituciones de seguridad y la comunidad bananera, considerada estratégica para la economía del Magdalena.

Además, durante el acto de entrega, el presidente ejecutivo de ASBAMA, José Francisco Zúñiga Cotes, resaltó que la iniciativa demuestra el impacto del trabajo conjunto entre el sector privado y las autoridades.

“Este centro refleja la importancia de la cooperación para garantizar entornos seguros y fortalecer la institucionalidad en las zonas rurales del departamento”, afirmó.