Magdalena en alerta por altas temperaturas, sensación térmica podría alcanzar los 46 grados

Magdalena

La Gobernación del Magdalena emitió una serie de recomendaciones preventivas ante las altas temperaturas pronosticadas por el IDEAM para este 7 de mayo en municipios como Santa Marta, Ciénaga, Sitionuevo, Remolino y Pivijay, donde la sensación térmica podría alcanzar entre 45 y 46 grados centígrados.

Las autoridades departamentales señalaron que trabajan de manera articulada con los organismos de socorro para atender cualquier emergencia derivada de las condiciones climáticas extremas.

Entre las principales recomendaciones están mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, usar ropa fresca y protegerse con bloqueador solar y sombreros.

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También se hizo un llamado especial a cuidar a niños, adultos mayores y mascotas, además de evitar actividades físicas intensas en las horas de mayor calor. Estas condiciones podrían estar relacionadas con el posible desarrollo del fenómeno de El Niño durante el segundo semestre del año, por lo que insistió en la importancia del autocuidado y la prevención para evitar afectaciones en la salud.