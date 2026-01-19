Extorsión asfixia al comercio en Buenaventura, advierten cierre de negocios

Buenaventura

La extorsión no es un tema nuevo en Buenaventura, sin embargo, este delito se ha intensificado poniendo al comercio al borde del colapso. Así lo denunció monseñor Rubén Darío Jaramillo, obispo de la ciudad, quien advierte que muchos empresarios han optado por cerrar sus negocios o abandonar la ciudad ante las exigencias de los grupos delincuenciales.

Según el prelado, los montos exigidos varían según el tamaño del negocio o la actividad económica. Mientras algunos pagan entre 200 mil y 300 mil pesos mensuales, otros deben entregar sumas que van desde uno hasta 20 millones de pesos o más.

“Se han ido ya muchas personas de la ciudad, comerciantes que han cerrado, unos más pequeños, unos más grandes, pero es algo que está afligiendo el sentir de la comunidad de una manera grave, porque el comercio en Buenaventura es muy alto y si se afectan los comerciantes, se acaba el empleo, hay más pobreza y genera también más violencia”, afirmó.

Monseñor advirtió que los grupos delincuenciales también exigen pagos a los contratistas de las obras públicas, cobrando porcentajes de acuerdo con el valor de los contratos.

“Esto es muy preocupante porque no permite que se avance en el desarrollo, muchos contratistas se van, entonces desisten de trabajar en Buenaventura” agregó.

Ante la situación el obispo hizo un llamado a fortalecer la inteligencia militar y policial, así como la capacidad logística de las autoridades para enfrentar un delito que preocupa a la comunidad de Buenaventura.