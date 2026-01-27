Cuatro presuntos jíbaros fuero capturados, en diferentes barrios de Cartagena

En desarrollo de planes contra el tráfico de estupefacientes en diferentes sectores de la ciudad, la Policía Nacional de Colombia, capturó a cuatro personas en flagrancia en las últimas 24 horas.

En el Centro Histórico, capturados dos jíbaros con más de 50 dosis de estupefacientes.

Las patrullas de vigilancia en el Centro Histórico, capturaron a ‘El Pájaro’ y ‘El Mauro’, de 21 y 44 años, quienes fueron sorprendidos en poder de 51 dosis de case de coca, listas para su comercialización.

Los capturados son señalados por la comunidad de ser los encargados del expendio de alucinógenos en el sector.

En el Bosque, caen el ‘Kike’ y el ‘Yama’, con alucinógenos.

En operativos de registro y control en el barrio El Bosque, fueron capturados el ‘Kike’ y el ‘Yama’, de 20 y 21 años, respectivamente, a quienes les incautaron 80 dosis de marihuana, listas para su comercialización.

Los estupefacientes decomisados y los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de las audiencias preliminares para resolver su situación jurídica.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han capturado 180 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 11.230 dosis de alucinógenos, entre marihuana, base de coca, bazuco, cocaína y tusi.

“Estamos dando golpes contundentes contra estas estructuras multicrimen que no solo se disputan el tráfico local de estupefacientes, sino que además son generadoras de hechos violentos y homicidios en diferentes sectores de la ciudad. Por eso nuestro llamado a los cartageneros es a seguir cooperando, bajo absoluta reserva, para identificar a los delincuentes y a todas estas estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía”, sostuvo.

La Policía Nacional en Cartagena intensifica operativos para judicializar a los responsables de la comisión de hechos delictivos, solicitando la colaboración de los ciudadanos con información oportuna y veraz, informando a la Línea de Emergencia 123