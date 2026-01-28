Camacol Valle advierte freno en la construcción de vivienda para 2026

Camacol en el Valle del Cauca presentó el balance del comportamiento del sector vivienda durante 2025 y las proyecciones para 2026, en un contexto marcado por la desaceleración del mercado, la incertidumbre jurídica y el incremento de los costos de construcción.

Según explicó Alexandra Sofía Cañas Mejía, gerente regional de Camacol en el Valle del Cauca, durante 2025 la comercialización de vivienda en el departamento se mantuvo en niveles similares a los de 2024, con la venta de 14.262 unidades, de las cuales la Vivienda de Interés Social (VIS) lideró el mercado al representar el 84 % de las ventas.

No obstante, frente a 2024, el año 2025 cerró con una reducción del 1 % en el número total de viviendas vendidas. En el caso de la VIS, se comercializaron 12.705 en el 2024 frente a 11.918 unidades en el 2025.

De cara a 2026, el panorama es más complejo. Cañas señaló que los constructores han reducido sus propuestas y el lanzamiento de nuevos proyectos debido a la coyuntura económica y a la falta de certeza jurídica en el país. A esto se suma la preocupación de los industriales y contratistas por el incremento salarial, que podría traducirse en un aumento de los costos de construcción entre el 10 % y el 20 % durante este año.

Otro de los factores que genera inquietud en el sector, es el borrador de decreto en el que, el Gobierno Nacional propone reducir el tope del valor de la Vivienda de Interés Social a 135 salarios mínimos, cuando la ley vigente lo establece en 150 salarios mínimos, situación que pondría en riesgo proyectos de renovación urbana en distintas regiones del país.

La gerente de Camacol Valle explicó que durante 2025 se evidenció una desaceleración del mercado de vivienda a nivel nacional, con reducciones significativas en municipios como Cali, Candelaria y Palmira.

“Las iniciaciones de vivienda tienen un decrecimiento de más del 50 %, prácticamente el sector de la construcción le puso freno de mano, debido a la falta de certeza jurídica que tenemos actualmente, y han sido mucho más mesurados en los lanzamientos de nuevos proyectos y en la construcción de los proyectos de vivienda en el Valle del Cauca”, afirmó.

Esta situación afecta de manera especial a la Vivienda de Interés Social, que representa el 88 % de las ventas en el departamento, teniendo en cuenta que se trata de un producto con precios regulados y en el que los constructores no pueden trasladar fácilmente el aumento de los costos a los compradores, debido a la política nacional de vivienda.

Cañas recordó además que, el programa Mi Casa Ya finalizó en 2025, lo que impidió que muchos hogares lograran acceder a una vivienda propia. Como alternativa, destacó el programa “Recupera tu Casa”, impulsado por la Alcaldía de Cali que permitió otorgar 661 subsidios a familias que no contaban con la capacidad económica para cerrar el proceso financiero. Sin embargo, otras ciudades del Valle del Cauca no contaron con esta opción.

“El gobierno distrital destinó para el año 2025, del recurso del empréstito, el dinero para 800 subsidios para igual número de hogares. No se pudieron colocar todos, pues muchos hogares, ante la negativa del programa Mi Casa Ya, ya habían renunciado a su sueño de tener vivienda propia”, puntualizó la gerente de Camacol Valle.

Finalmente, según el informe de Camacol, en el Valle del Cauca "cerca del 50 % de la oferta de Vivienda de Interés Social, tanto en construcción como en preventa, se vería afectada por la eliminación de los topes propuesta en el proyecto de decreto del Gobierno Nacional. Esto equivale a 5.520 unidades que superan el umbral de 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y que representan una inversión de los hogares cercana a 1,28 billones de pesos.

A nivel nacional, el impacto estimado sería del 35 %, lo que evidencia que el Valle del Cauca resultaría afectado de manera más significativa, incluso por encima del promedio del país".