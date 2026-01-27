Amplían hasta el 30 de enero plazo para completar trámite de pasaporte en el Valle del Cauca

La Oficina de Pasaportes amplió el plazo hasta el 30 de enero para completar el proceso y no perder el primer pago.

Las personas que realizaron el primer pago para la expedición o renovación del pasaporte entre noviembre y diciembre de 2025 y no culminaron el trámite aún tienen oportunidad de hacerlo.

La Oficina de Pasaportes del Valle del Cauca amplió el plazo hasta el próximo 30 de enero para evitar que los usuarios pierdan el valor cancelado inicialmente.

La ampliación del plazo permite que los ciudadanos continúen con el agendamiento y completen los pasos requeridos para la obtención del documento, luego de que la fecha límite inicial estuviera prevista para el 16 de enero.

“A estos usuarios se les está haciendo este llamado para que vengan y continúen o finalicen su trámite al 30 de enero. Inicialmente, se había fijado el 16 de enero como fecha límite para esta diligencia, pero la extendimos hasta el 30 de enero”, informó Carlos Quintana, subsecretario de Asuntos de Gobierno del Valle.

Atención presencial y avance en la evacuación de trámites

Para finalizar el proceso, los ciudadanos deben acercarse de manera presencial al punto de información de la Oficina de Pasaportes, ubicado en el centro comercial La Estación, en el norte de Cali, donde podrán agendar la cita y completar el trámite correspondiente.

De acuerdo con la Gobernación del Valle, al cierre del 31 de diciembre se registraban 8.400 personas que no habían culminado el proceso, cifra que ha venido disminuyendo gracias a la atención diaria que se presta en la oficina.

“Al corte del 31 de diciembre teníamos 8.400 personas que no habían realizado el trámite. Entonces, hemos venido evacuando, hemos tenido un promedio de más o menos de 400 diarias, pero estamos haciendo el llamado al resto de gente de que venga y termine, finalice su trámite”, explicó el subsecretario Quintana.

Oficina de Pasaportes, en el centro comercial La Estación. Ampliar

Horarios y costos del pasaporte

El servicio para quienes deben completar el trámite se presta de lunes a viernes, en el horario de 7:20 de la mañana a 1:00 de la tarde. Las autoridades reiteraron que, después del 30 de enero, quienes no hayan finalizado el proceso deberán iniciarlo nuevamente.

Actualmente, el costo del pasaporte ordinario es de 343.700 pesos; el pasaporte ejecutivo tiene un valor de 476.700 pesos y el pasaporte de emergencia cuesta 345.700 pesos.