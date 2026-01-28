Álvaro Montero responde en la cancha y se afianza como titular: volvió a ser figura en Vélez

Aunque el encuentro comenzó cuesta arriba para el conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto, tras el gol de cabeza de Augusto Schott a los 27 minutos luego de un tiro de esquina, Álvaro Montero sostuvo a Vélez cuando Talleres buscó ampliar la ventaja. Ya en el segundo tiempo, el equipo local igualó el marcador y, antes de la remontada, el arquero colombiano se convirtió en figura.

Montero respondió con un manotazo salvador ante otro cabezazo de Schott, ganó un mano a mano con Rick gracias a su buen achique, controló el rebote frente a Valentín Depietri y volvió a aparecer con seguridad ante un potente remate de media distancia de Ulises Ortegoza. Intervenciones que tomaron aún más valor cuando, al minuto 79, Vélez encontró el gol del triunfo.

El portero guajiro terminó el partido por la fecha 2 de la Liga de Argentina con un total de 7 salvadas y una calificación de 7.1 según SofaScore, siendo de los mejores de su equipo. En el debut ante Instituto tuvo un puntaje de 7.5 e hizo 5 atajadas.

Este rendimiento se suma a un dato que refuerza su buen momento: desde su llegada a Vélez, ninguna de sus cuatro presentaciones terminó en derrota, con un saldo de tres victorias y un empate, y ante Talleres completó su segundo partido consecutivo como titular, algo que no había logrado desde que arribó al club.

¿Qué había dicho Schelotto sobre Montero?

El propio Guillermo Barros Schelotto, técnico de Vélez, explicó por qué Montero empezó a ganarse el puesto bajo los tres palos y destacó la competencia interna con Tomás Marchiori.

“Es una competencia muy alta de nivel y muy sana, tanto de Tomy como de Álvaro. Álvaro, durante los entrenamientos del semestre pasado, donde le tocó jugar poco, había mostrado cosas muy buenas”, señaló el entrenador tras el primer partido contra Instituto.

El técnico también fue claro al reconocer que la decisión no fue sencilla, pero necesaria.

“A veces el puesto del arquero es difícil de cambiar en medio del torneo, pero ahora hubo un espacio donde el técnico tiene que tomar decisiones antipáticas pensando en lo mejor para el equipo”, explicó Schelotto, quien resaltó además la actitud profesional de Marchiori y su respaldo al arquero colombiano.

Con actuaciones sólidas, regularidad y confianza, Álvaro Montero no solo respondió cuando le dieron la oportunidad, sino que empieza a adueñarse del arco de Vélez, respaldado por el rendimiento y por la convicción de su entrenador.

Lo anterior, a su vez, es una gran noticia pensando en la Selección Colombia y los retos que tendrá la Tricolor en los próximos meses. En marzo disputará amistosos contra Croacia y Francia, así como ya se conoció que habrá juegos de preparación en mayo, a días de iniciar la Copa del Mundo.