Álvaro Montero debutó con Vélez Sarsfield y podría ser titular en partidazo de Copa Libertadores

Luego de 10 compromisos, Álvaro Montero finalmente debutó con Vélez Sarsfield de Argentina. El guardameta guajiro ingresó al terreno de juego del Estadio Tomás Adolfo Ducó a los 29 minutos, para reemplazar al titular Tomás Marchiori.

Sobre los 26 minutos del encuentro, tras un saque de meta, Marchiori sintió una molestia en la pierna derecha. El guardameta intentó mantenerse en la cancha; sin embargo, terminó abandonando el campo.

Inicialmente, se especuló que se trataba de una molestia muscular; no obstante, en la rueda de prensa posterior al partido, el técnico de Vélez, Guillermo Barros Schelotto, dejó en claro que era una leve molestia en la rodilla.

🏥 Se retira lesionado Tomás Marchiori en #Velez y hace su DEBUT Álvaro Montero 🇨🇴, ex arquero de #Millonarios. pic.twitter.com/lGCxi495os — Vélez Digital (@_VelezDigital) September 12, 2025

¿Cómo le fue a Montero?

Pese a que Vélez jugó todo el segundo tiempo con un hombre menos por la expulsión de Agustín Lagos, Álvaro Montero no tuvo mucha exigencia, salvo un remate a los 89 minutos que resolvió con una espectacular atajada. En las plataformas especializadas, el guajiro recibió calificación de 6.7.

La vida y el fútbol te tienen que poner en el lugar que mereces: el 1 de Colombia en el Mundial, don Álvaro David Montero Perales. pic.twitter.com/UMvWfGc2zd — Medina (@Special_Two_) September 13, 2025

Podría ser titular en Copa Libertadores

A la espera de definirse la gravedad de la lesión de Tomás Marchiori, Álvaro Montero podría ser titular con Vélez este martes en el juego de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde el próximo martes estará recibiendo a Racing de Avellaneda en un partido, el juego dará inicio a las 5:00PM.